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Автоэксперт Сокуев объяснил, что будет, если не менять моторное масло вовремя

На техническом обслуживании лучше не экономить

Попытки автовладельцев сэкономить на техобслуживании машины за счет увеличения межсервисного интервала могут привести к серьезным повреждениям силового агрегата. И зачастую последствия несвоевременной замены моторного масла обходятся водителю очень дорого.

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Автор
Артем Князев

Изображение Автоэксперт Сокуев объяснил, что будет, если не менять моторное масло вовремя

В беседе с «Российской газетой» руководитель центра технической экспертизы Sintec Lubricants Роман Сокуев напомнил, что моторное масло выполняет ряд важных функций: уменьшает трение между деталями, охлаждает узлы, нейтрализует кислотные соединения и выводит продукты износа. Даже при использовании современных синтетических составов к пробегу 50 тыс. км их свойства значительно ухудшаются.

Из-за истощения присадок, отвечающих за образование защитной пленки, возникает граничное трение. Оно, в свою очередь, провоцирует задиры на вкладышах, цилиндрах и повышает риск заклинивания мотора. Кроме того, снижается способность нейтрализовывать кислоты, что вызывает коррозию внутренних компонентов.

Еще потеря моющих свойств приводит к образованию отложений, которые забивают масляные каналы. Это ухудшает процесс смазки нагруженных элементов — таких, как турбина или гидрокомпенсаторы. Дополнительно нагар вызывает закоксовывание колец, снижая компрессию и увеличивая расход топлива.

Отработанная смазка хуже отводит тепло, что ведет к перегреву деталей. Накопленные загрязнения действуют как абразив, ускоряя износ двигателя. Даже масла с увеличенным сроком службы не рассчитаны на пробег свыше 30 тыс. км в идеальных условиях. Поэтому очень важно соблюдать межсервисные интервалы, установленные автопроизводителем. Ведь затраты на ремонт мотора в разы превышают стоимость регулярного обслуживания.

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