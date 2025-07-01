Эксперт Стрельбицкий объяснил, что надо сделать с новым «китайцем» после покупки

Сегодня уже можно сказать, что автопром Китая в целом соответствует мировому уровню. Тем не менее, есть ряд нюансов, которые требуют особого внимания. А подробнее о том, что важно помнить владельцу новенькой легковушки из КНР, рассказал эксперт.

В беседе с «Российской газетой» директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий рекомендовал сразу после приобретения китайской машины обеспечить ее сохранность. В первую очередь — провести антикоррозионную обработку кузова: днища, порогов, колесных арок и всех сварных швов. Эта процедура минимизирует риск преждевременного образования ржавчины, что особенно актуально при эксплуатации авто в российских условиях, где зимой активно применяют реагенты.

Не будет лишним сразу заменить моторное масло и охлаждающую жидкость, а также нанести на кузов специальное антигравийное покрытие. А если вы приобрели китайский автомобиль с полным приводом, то после 2-3 тысяч километров пробега стоит проверить состояние трансмиссионной жидкости. Возможно, ее тоже придется обновить.

Кроме того, в первые месяцы необходимо особо внимательно следить за работой электрических приборов, ходовой, а также за поведением «заводских» шин. При малейших подозрениях на неисправность стоит незамедлительно обращаться в сервис — это позволит своевременно обнаружить и устранить проблемы, которые в дальнейшем могут обернуться дорогостоящим ремонтом.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России начали регистрировать новый китайский автобренд iCaur.