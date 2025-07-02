Эксперт Ожогин объяснил, как жара влияет на моторное масло и двигатель

Современные моторные масла обычно подходят для любого времени года. В большинстве случаев достаточно просто использовать смазку той вязкости, что указал производитель автомобиля, и вовремя ее менять. Однако нужно учитывать и другие моменты. А какие именно, рассказал эксперт.

В беседе с «Российской газетой» эксперт Tamashi Константин Ожогин подсказал, что летом можно залить более густое масло. А если в инструкции по эксплуатации разрешены несколько вариантов — например, и 0W-20, и 5W-30 — то в жару разумнее выбрать последний или вообще использовать его круглый год, если зимой не бывает холоднее -30°C.

В сильную жару масло работает в более тяжелых условиях — быстрее стареет, а добавки, которые делают его гуще, разрушаются. Заметить это можно, проверив состояние смазки «на холодную» — она становится слишком жидкой.

Высокая температура ускоряет химические процессы в масле, из-за чего оно быстрее теряет свои свойства. Если двигатель перегрелся совсем ненадолго, жидкость лучше сразу заменить, даже если все выглядит нормально. После перегрева масло хуже защищает детали мотора, и они скорее изнашиваются.

Уже при +115°C масло начинает хуже работать — становится слишком жидким, увеличивается трение, и это может повредить важные детали, например, поршни или коленвал.

Лучше выбирать смазку, которая стойко выдерживает высокие температуры. Синтетические масла в этом плане надежнее — они медленнее портятся, меньше окисляются и лучше сохраняют нужную густоту. Минеральные продукты зимой смысла брать нет — синтетика в любом случае лучше и подходит для всего года.

Также стоит проверять сальники и прокладки — часто масло течет не из-за жары, а просто потому, что резиновые детали износились. Когда смазка нагревается, она легче просачивается через мелкие трещины. Регулярный осмотр двигателя поможет вовремя заметить течь и избежать проблем.