Локеры беды: зачем опытные водители ежегодно снимают подкрылки со своих машин

Автомобиль в России, особенно новый — снова элемент роскоши, а те, что у нас уже есть, дряхлы и требуют к себе самого серьезного внимания. Помыть и отвезти раз в год на замену масла — уже недостаточное условия для спокойной и уверенной эксплуатации, поэтому стоит открыть старые книги и расспросить более опытных коллег по гаражному кооперативу: в этих источниках найдутся важные и актуальные знания, применимые и сегодня. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Средний возраст транспортных средств в родном отечестве стабильно растет, как и цены на новые машины. Главное, как известно, это стабильность! Но если отбросить сарказм, то обычный водитель, звезд и нефтяных вышек не хватающий, вынужден все больше и больше внимания уделять своей подержанной «ласточке».

Ведь заменить ее теперь можно только такой же «вторичкой», ведь свежий, из автосалона, даже отечественный автомобиль многим просто не по карману. Дорого, черт возьми! В этой сложной ситуации право гордо именоваться автомобилистом накладывает на каждого автовладельца все новые и новые требования.

Самый дорогой узел автомобиля — кузов. Кто хоть раз сталкивался с кузовным ремонтом, особенно возрастного ТС, соврать не даст: вся эта возня с переваркой полов и порогов, полости запасного колеса и водостоков — дорогая и долгая затея. Да еще и без счастливого завершения зачастую: сотни вложенных тысяч дают искомый результат далеко не всегда. Единственный правильный подход, который в нашем текущем положении может быть — внимательно следить за автомобилем и тщательно его не только обслуживать, но и содержать.

Фото globallookpress.com

Вообще, содержание машины — забытый термин. В любой умной книжке, написанной коллективом советских инженеров, черным по белому написан список обязательных процедур, который, ради сохранения драгоценности, нужно проводить регулярно.

Многие операции, типа разнообразных шприцеваний, уже не актуальны — нет таких узлов в современном авто. Вернее, в большинстве современных, простите уж, «Нива» и УАЗ. Однако есть и те, которые крайне актуальны: в частности, регулярная ежегодная чистка ниш и колесных арок.

Локеры или подкрылки, тут уж как кому повезло, имеют свойство набирать под себя земли и грязи, что приводит к идеальным условиям для оперативного образования коррозии. Вымыть «накопления» без снятия невозможно даже под высоким давлением, не пробивается туда вода. Так что опытный водитель раз в год локеры снимет, выбьет оттуда две мешка земли, осмотрит повреждения и, может быть, даже почистит-подмовилит. А иной раз — и подкрасит.

Если этого не делать, то ниша колеса и порог просто сгниют, притом очень быстро, а их восстановление обойдется в копеечку. Например, ремонт порога в качественном исполнении «для себя» прямо сейчас обойдется в 25 000 рублей за сторону.

Восстановить нишу колеса — не меньше десятки тысяч, а подваривать погнившие полы с последующей обработкой — это и вообще полный ценовой беспредел. Чтобы всех этих трат избежать, нужно лишь раз в год снимать подкрылки и вычищать оттуда все «богатства». Строго по заветам дедов, которые в содержании машины действительно понимали толк.