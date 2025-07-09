1600

Названы самые уязвимые и капризные детали авто, требующие особого внимания

Эксперт Трушкова рассказала, какие компоненты машины подводят чаще всего

Увы, но даже самые надежные автомобили от именитых автопроизводителей способны подкидывать своим владельцам неприятные сюрпризы. Причем, на первый взгляд, неожиданно и на пустом месте. Но вот на пустом ли? Беда в том, что некоторые компоненты авто требуют от хозяина машины повышенного внимания всегда, независимо от возраста и марки транспортного средства, поскольку в процессе эксплуатации подвергаются повышенным нагрузкам. Так за какими деталями и узлами авто надо приглядывать внимательно и регулярно, чтобы вовремя предотвратить по-настоящему серьезные поломки ТС?

Поделиться
Автор
Артем Князев

Изображение Названы самые уязвимые и капризные детали авто, требующие особого внимания

Юлия Трушкова, директор по сервису компании «Рольф», в разговоре с «Российской газетой» напомнила о самых уязвимых составляющих автомобиля. И на первое место по «проблемности» поставила свечи зажигания, постоянно работающие под высокими электронагрузками. При этом эксперт подчеркивает, что срок их службы зависит от типа: обычные никелевые «живут» 30 000-45 000 км, а дорогие иридиевые или платиновые «ходят» до 70 000 км пробега и более. Если машина начинает дергаться при разгоне, «ест» больше топлива или теряет мощность, первым делом стоит проверить именно свечи.

Следующие в зоне риска — разнообразные датчики. И в первую очередь — лямбда-зонд и датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). Они чутко реагируют на качество бензина и состояние воздушного фильтра. Если лямбда-зонд выходит из строя, на приборной панели загорается значок сheck еngine, а расход топлива заметно возрастает. Напомним, чт неисправный ДМРВ приводит к тому, что двигатель начинает работать неровно, с перебоями.

Тормозная система тоже требует регулярного контроля. Колодки в условиях городской езды с частыми разгонами-торможениями изнашиваются быстрее, чем предусматривает автопроизводитель — их хватает в среднем на 30 000-50 000 километров. И если при торможении слышен скрежет или педаль тормоза вибрирует, значит, пришло время заменить колодки, а то и диски. Последние обычно служат в два раза дольше, но если на них появляются глубокие борозды или критический износ кромки, медлить с ремонтом нельзя.

Однако один из самых опасных сценариев — обрыв ремня ГРМ. Он отвечает за синхронную работу клапанов и поршней, и если рвется, двигатель может получить серьезные повреждения. Менять ремень нужно строго по регламенту — обычно каждые 60 000-120 000 км. При этом в интервалах от замены до замены важно следить за его состоянием: трещины, потертости или следы масла говорят о том, что он может и не дождаться планового посещения СТО.

Ну и электрическая часть автомобиля. Предохранители и реле, защищающие бортовую сеть от перегрузок, нередко (и, конечно, внезапно!) перегорают из-за скачков напряжения. И если вдруг перестали работать фары, дворники или магнитола, первое, что нужно проверить — именно их. Опытные водители всегда возят с собой набор запасных предохранителей.

Не стоит забывать и о резиновых элементах подвески — сайлентблоках, пыльниках шаровых опор и ШРУСов. Они страдают от перепадов температур, дорожной химии и механического износа. Если резина трескается или рвется, внутрь узлов попадает грязь и влага, что ускоряет их разрушение. Первые признаки проблемы — стуки в подвеске и ухудшение управляемости.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует