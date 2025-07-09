Названы самые уязвимые и капризные детали авто, требующие особого внимания

Увы, но даже самые надежные автомобили от именитых автопроизводителей способны подкидывать своим владельцам неприятные сюрпризы. Причем, на первый взгляд, неожиданно и на пустом месте. Но вот на пустом ли? Беда в том, что некоторые компоненты авто требуют от хозяина машины повышенного внимания всегда, независимо от возраста и марки транспортного средства, поскольку в процессе эксплуатации подвергаются повышенным нагрузкам. Так за какими деталями и узлами авто надо приглядывать внимательно и регулярно, чтобы вовремя предотвратить по-настоящему серьезные поломки ТС?

Юлия Трушкова, директор по сервису компании «Рольф», в разговоре с «Российской газетой» напомнила о самых уязвимых составляющих автомобиля. И на первое место по «проблемности» поставила свечи зажигания, постоянно работающие под высокими электронагрузками. При этом эксперт подчеркивает, что срок их службы зависит от типа: обычные никелевые «живут» 30 000-45 000 км, а дорогие иридиевые или платиновые «ходят» до 70 000 км пробега и более. Если машина начинает дергаться при разгоне, «ест» больше топлива или теряет мощность, первым делом стоит проверить именно свечи.

Следующие в зоне риска — разнообразные датчики. И в первую очередь — лямбда-зонд и датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). Они чутко реагируют на качество бензина и состояние воздушного фильтра. Если лямбда-зонд выходит из строя, на приборной панели загорается значок сheck еngine, а расход топлива заметно возрастает. Напомним, чт неисправный ДМРВ приводит к тому, что двигатель начинает работать неровно, с перебоями.

Тормозная система тоже требует регулярного контроля. Колодки в условиях городской езды с частыми разгонами-торможениями изнашиваются быстрее, чем предусматривает автопроизводитель — их хватает в среднем на 30 000-50 000 километров. И если при торможении слышен скрежет или педаль тормоза вибрирует, значит, пришло время заменить колодки, а то и диски. Последние обычно служат в два раза дольше, но если на них появляются глубокие борозды или критический износ кромки, медлить с ремонтом нельзя.

Однако один из самых опасных сценариев — обрыв ремня ГРМ. Он отвечает за синхронную работу клапанов и поршней, и если рвется, двигатель может получить серьезные повреждения. Менять ремень нужно строго по регламенту — обычно каждые 60 000-120 000 км. При этом в интервалах от замены до замены важно следить за его состоянием: трещины, потертости или следы масла говорят о том, что он может и не дождаться планового посещения СТО.

Ну и электрическая часть автомобиля. Предохранители и реле, защищающие бортовую сеть от перегрузок, нередко (и, конечно, внезапно!) перегорают из-за скачков напряжения. И если вдруг перестали работать фары, дворники или магнитола, первое, что нужно проверить — именно их. Опытные водители всегда возят с собой набор запасных предохранителей.

Не стоит забывать и о резиновых элементах подвески — сайлентблоках, пыльниках шаровых опор и ШРУСов. Они страдают от перепадов температур, дорожной химии и механического износа. Если резина трескается или рвется, внутрь узлов попадает грязь и влага, что ускоряет их разрушение. Первые признаки проблемы — стуки в подвеске и ухудшение управляемости.