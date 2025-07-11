Прямой впрыск бензина: почему так важен контроль за чистотой форсунок

За последнее десятилетие российский автопарк пополнился несколькими миллионами подержанных иномарок, прибывших из различных регионов мира. Значительная их доля укомплектована двигателями с прямым впрыском топлива, которые требуют от водителя повышенного внимания. В нюансах ухода за такими силовыми агрегатами разбирался портал «АвтоВгляд».

Вполне можно утверждать, что современные бензиновые двигатели с прямым впрыском топлива (частые обозначения — GDI, FSI, DI) в настоящее время представляют собой пик многолетней эволюции ДВС, направленной на повышение их эффективности и экологичности. Однако как и любая инженерная разработка, моторы с такой топливной системой имеют не только достоинства, но и свои недостатки. Давайте разберемся, на что стоит обратить внимание при обслуживании таких движков.

Начнем с ключевых моментов. Итак, в традиционных двигателях с распределенным впрыском (MPI) бензин смешивается с воздухом во впускном коллекторе, после чего готовая топливовоздушная смесь поступает в цилиндры. В системах же с прямым впрыском топливо подается форсунками непосредственно в камеру сгорания, причем под высоким (в несколько сот атмосфер) давлением. Это позволяет точнее дозировать горючее, гибко менять состав смеси и снижать его расход. Правда, для управления всеми этими процессами требуется более сложная по своей конструкции система.

Фото: injectorclean.com

В нее входит целый ряд высокотехнологичных компонентов, включая прецизионные насосы, мультифорсунки с вихревыми распылителями, развитую систему впуска и особое программное обеспечение, способное управлять несколькими режимами сгорания. Благодаря им, а также послойному смесеобразованию и более полному сгоранию топлива, двигатели с прямым впрыском показывают повышенные энергетические показатели, потребляя на 10-15% меньше бензина по сравнению с MPI-аналогами. К слову, в условиях постоянно растущих цен на «горючку» этот фактор становится более чем актуальным.

Теперь о недостатках GDI. К числу наиболее значимых эксперты относят ускоренное образование нагара и закоксовывание впускных клапанов. В отличие от MPI, где на такте впуска бензин «омывает» клапаны, охлаждая их и смывая отложения, в двигателях с прямым впрыском топливо не контактирует с впускным трактом. В результате на клапанах скапливается нагар, что со временем ухудшает подачу воздуха и приводит к потере мощности, повышенному расходу топлива и неустойчивой работе на холостых.

Отдельно стоит сказать о форсунках прямого впрыска. Как уже отмечалось выше, эти распылители работают под экстремальным давлением, поэтому их засорение или износ сразу приводят к неравномерному смесеобразованию. Последнее (что часто фиксируется у подержанных иномарок) оборачивается такими неприятными дефектами, как прогар поршней или катализаторов.

Фото производителя

Именно поэтому эксперты рекомендуют заправлять машину с GDI только на проверенных АЗС и всегда заливать бензин с рекомендованным октановым числом. Кроме того, никогда не будет лишней и регулярная профилактическая чистка форсунок с помощью присадок, специально разработанных для моторов с GDI.

Например, на нашем рынке можно встретить продукт под названием Direkt Injection Reiniger, выпускаемый немецкой Liqui Moly. Это средство отличает особая композиция ингредиентов, которые эффективно воздействуют на смолистые отложения внутри вихревых форсунок.

По оценкам ряда экспертов, эффективность применения данной присадки сопоставима с качеством очистки, проводимой на стенде в профессиональном сервис-центре. Достаточно сказать, что в зависимости от состояния топливной системы, препарат за одно применение способен нейтрализовать более половины вредных отложений.