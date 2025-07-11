Выгода или жалкий колхоз: зачем владельцы «Жигулей» устанавливают круиз-контроль

Если раньше такая полезная опция, как круиз-контроль, встречалась исключительно на дорогих автомобилях, то в наши дни она устанавливается почти на все машины массового сегмента. Впрочем, если «умного» ассистента в списке оснащения не оказалось, это не приговор — при желании можно обратиться в сторонний сервис, чтобы доукомплектовать авто уже после покупки. Причем умельцы внедряют системы даже в старенькие «Жигули»! А сколько это стоит, какие опасности в себе таит и есть ли вообще в такой модернизации смысл, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Для тех, кто проводит за рулем полжизни, круиз-контроль — это не роскошь, а необходимость. Сотни километров превращают водителя в зомби, а монотонность дороги выматывает сильнее ночной смены. «Умная» система поддерживает постоянную скорость, снижая нагрузку и улучшая концентрацию. И это великолепие доступно не только тем, у кого относительно свежий автомобиль. Установить «круиз» вполне реально и в старенький «бюджетник».

Взять в качестве примера те же «Жигули»: казалось бы — где «классика» и где круиз-контроль? И действительно, внедрение такой опции на авто с механическим тросом газа — задача непростая. Потребуются, помимо прочего, электромеханические сервоприводы, которые тянут тросик как невидимый помощник. С современными «Ладами» (Vesta, XRAY, Granta последних лет) попроще: у них газ электронный, так что достаточно подключить блок управления, вывести кнопку или рычаг, а также перепрошить ЭБУ. Но в и том, и в другом случае вероятность успеха высока.

— В большинстве случаев круиз-контроль можно установить дополнительно, особенно если он предусмотрен в более дорогих комплектациях модели. И не важно, переключает в машине передачи «механика» или «автомат». Многое зависит от автомобиля, электроники и года выпуска. Но как бы то ни было, лучше обращаться к дилерам или в проверенные сервисы, поскольку такая модернизация напрямую связана с системой управления двигателем, — советуют читателям портала «АвтоВзгляд» представители ГК «Автодом».

Фото: "АвтоВзгляд"

Цена вопроса? Идем на профильные сайты, смотрим, сравниваем. Если ваша «Лада» оснащена электронной педалью газа, а круиз «прописан» в блоке управления, то установка обойдется в 4-12 тысяч рублей. Владельцам стареньких авто придется выложить побольше — уже около 15-25 тысяч. И не стоит, если уж решились, искать варианты побюджетнее. Ведь сэкономив, можно обзавестись «глючной» системой, которая непременно подведет в самый неподходящий момент.

Стоит ли игра свеч? Если вы ездите преимущественно по городу, круиз-контроль — бесполезная трата денег. В пробках он не нужен, на серпантинах — мешает, а на скользкой дороге может быть опасен. В противном же случае — если регулярно гоняете по трассам, преодолевая сотни километров — оно того стоит. Концентрация сохраняется, усталость снижается, расход топлива становится ровнее, а скорость — стабильнее. Да и штрафов за превышение будет меньше.

Главное, повторимся, выбрать надежного мастера — того, что сможет установить «круиз» правильно. Как его найти? По рекомендациям, отзывам на форумах, в социальных сетях и профильных «пабликах». Помните, что стоимость процедуры и комплектующих не может быть низкой. А сам специалист должен понимать принципы работы системы и при необходимости объяснить их вам понятным языком.