Эксперт Николаевич напомнил простые, но важные правила техобслуживания авто

Бытует мнение, что современные автомобили спокойно переживают увеличение межсервисных интервалов, а некоторые профилактические процедуры им вовсе не нужны. Однако это — заблуждение. Несмотря на огромное количество «умных» систем в машинах, которые оповещают своих хозяев о тех или иных проблемах, проводить проверки время от времени необходимо. Ведь в противном случае можно не только «попасть на деньги» из-за «дорогой» поломки, но и спровоцировать аварию.

Какие системы и как часто нужно проверять в машине

В беседе с порталом «АвтоВзгляд» продакт-менеджер компании ENERGON (бренд DELTA) Дмитрий Николаевич напомнил, что проводить техобслуживание нужно каждые 10-15 тысяч километров пробега, а заехать в сервис в первый раз стоит примерно через 3 тысячи километров — на так называемое нулевое ТО после обкатки. Игнорировать предписания автопроизводителей, увеличивая межсервисный интервал, не следует. Более того: лучше, напротив, его сократить.

Например, менять моторное масло эксперт рекомендует каждые 7,5-10 тысяч километров. Свежая смазка лучше защищает двигатель, предотвращает перегрев и преждевременный износ деталей — так что хуже точно не будет. Не стоит забывать о воздушном и топливном фильтрах: их следует обновлять каждые 15-30 и 20-30 тысяч километров соответственно.

Помимо прочего, крайне важно контролировать состояние тормозной системы — не только колодок и дисков, но и жидкости. Полагаем, объяснять, к чему может привести игнорирование этого пункта, не нужно. Не забываем про ремень ГРМ — его надо менять каждые 50-100 тысяч километров. И тут есть важный нюанс: при утечке масла или неисправности натяжных и свободных роликов ремень изнашивается быстрее, так что надо следить за состоянием системы.

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— Отдельное внимание стоит уделить аккумулятору. Как правило, водители вспоминают о батарее только зимой, когда машина не может завестись в морозы. Хотя АКБ — основа всей электрики автомобиля. Поэтому регулярную проверку состояния клемм и плотности электролита нужно взять за правило, — говорит Николаевич.

Разумеется, экономить на аккумуляторе, когда придет время его обновить, не стоит. И вообще, подходить к вопросу выбора батареи нужно очень ответственно. Ведь в лучшем случае дешевый аналог просто не позволит двигателю запуститься даже в теплое время года. В худшем — может спровоцировать короткое замыкание, возгорание и прочие опасные для жизни и здоровья последствия.

Помимо перечисленных пунктов, в «чек-лист» стоит включить проверку состояния подвески, рулевого управления, системы охлаждения двигателя, свечей зажигания. И лучше проводить профилактические процедуры два раза в год — весной и осенью. Их как раз можно совместить с сезонной «переобувкой» и обработкой уплотнителей.