Владеть «крутым» китайским авто: во сколько обойдется такое счастье

Цены на новые автомобили растут, и в первую очередь это касается ставших популярными в России китайских моделей, многие из которых и без этого внушительно стоят. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, сколько придется потратить российским владельцам некоторых авто из КНР в процессе их эксплуатации.

Первое, что следует учитывать при расчете стоимости владения современным китайским автомобилем — это все же изначальная цена его покупки, замечает генеральный директор компании «Рустрансчина» Александр Стрельников. Например, новый Hongqi H9 2024 г. в. стоит не менее 6,3 млн рублей, а в случае с Voyah Dream цена на «свежее» авто начинается от 9,2 млн.

Однако это только часть общей суммы затрат, уточняет эксперт. Ведь утилизационный сбор для машин с двигателем до 2 литров в России с 1 октября повысился с 300,6 тыс. рублей до 556,2 тыс. рублей. В результате заметно увеличивается общая стоимость покупки нового транспортного средства.

— Следующий важный аспект — это расходы на страховку. Как правило, владельцы новых автомобилей оформляют как ОСАГО, так и КАСКО. Для Hongqi H9 средняя стоимость страховки может составлять 100-150 тыс. рублей в год в зависимости от региона и водительского стажа, — рассказывает Стрельников.

Также не стоит забывать о налогах на ТС, которые зависят от мощности двигателя и возраста автомобиля, напоминает эксперт. А эти расходы могут заметно варьироваться и даже превышать 100 тыс. рублей в год, если авто подпадает под налог на роскошь.

Фото портала «АвтоВзгляд»

Впрочем, техническое обслуживание китайских автомобилей обычно обходится дешевле, чем их европейских аналогов, утверждает специалист. Однако в любом случае предстоит учитывать регулярные траты на техосмотр и текущий ремонт. Средняя стоимость ТО может достигать 30 тыс. рублей в год.

Что касается топлива, то, например, у Hongqi H9 средний расход — около 8 литров на 100 км. При пробеге в 15 тыс. км в год и стоимости бензина около 60 рублей за литр расходы на бензин за один год немного превысят 70 тыс. рублей.

Общая стоимость владения Hongqi H9 за пять лет, согласно данным Национального агентства промышленной информации (НАПИ), составит около 4,19 млн рублей (примерно 837 тыс. рублей в год). Эта сумма включает все вышеперечисленные расходы: страховку, техническое обслуживание, топливо и налоги, уточняет Стрельников. Для Voyah Dream, учитывая его более высокую цену и дополнительные функции (модель доступна как с электромотором, так и с гибридным «движком»), общая стоимость владения может оказаться еще выше и достичь 5-6 млн рублей за пять лет.

Также специалист замечает, что с увеличением цен на новые автомобили в связи с повышением ставок утилизационного сбора существует большой риск удорожания и поддержанных машин. По ожиданиям Стрельникова, если новые модели поднимутся в цене на 250-500 тыс. рублей из-за повышения утильсбора и других факторов, то и цены на поддержанные машины могут вырасти на 15-30%. А вместе с тем увеличится и цена обладания ими.