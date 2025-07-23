Эксперт Сокуев объяснил, когда потемнение моторного масла указывает на проблемы

В большинстве случаев потемнение смазочного материала свидетельствует о корректной работе двигателя, а не о неисправностях. Однако в некоторых ситуациях изменение цвета моторного масла все-таки указывает на проблемы.

В беседе с «Российской газетой» руководитель центра технической экспертизы Sintec Lubricants Роман Сокуев объяснил, что естественное потемнение моторного масла связано с действием диспергирующих компонентов, которые входят в состав современных смазок. Их функция — быстро связывать микрочастицы сажи и продукты износа, предотвращая оседание на деталях. И именно равномерное распределение этих примесей придает жидкости темный оттенок.

Впрочем, в некоторых случаях потемнение масла все же свидетельствует о наличии проблем. Однако тревогу должно вызывать не само изменение цвета жидкости, а сопутствующие признаки: загустение, образование эмульсии или сладковатый запах. Эти симптомы могут сигнализировать о перегреве, попадании охлаждающей жидкости или износе цилиндропоршневой группы. А если масло, напротив, долго остается светлым, это говорит о неэффективности присадок или его непригодности, что ведет к загрязнению двигателя.

Эксперт подчеркивает, что важно соблюдать регламентные интервалы замены и использовать только качественные материалы, соответствующие требованиям автопроизводителя. А при возникновении сомнений можно провести лабораторный анализ отработанного масла, который объективно оценит его состояние и степень износа мотора.