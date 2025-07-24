Эксперт Родионов назвал три самые распространенные поломки авто летом

В летний период, особенно в условиях плотного трафика, часто можно наблюдать, как автомобили перегреваются — из-под капота валит густой пар. Это происходит по причине неполадок в охлаждающем контуре мотора. И наибольшая вероятность «закипеть» — в пик жары, когда нагрузка на агрегаты становится максимальной.

О чем важно помнить в жаркое время года

Как в беседе с «Российской газетой» объяснил технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов, причиной перегрева может стать загрязненный теплообменник, трещины в шлангах, дефекты пробки расширительного бачка или устаревший хладагент. Разгерметизация ведет к утечке тосола, который, попадая на раскаленные элементы, мгновенно испаряется. И из-за недостаточного отвода тепла силовой агрегат работает на пределе.

Эксперт посоветовал периодически проверять исправность контура, контролировать уровень охлаждающей жидкости и проводить профессиональную очистку радиатора. Также важно следить за датчиком температуры во время длительных поездок в знойную погоду.

Кроме того, он упомянул, что в жаркое время года могут перегреваться элементы тормозной системы — диски и фрикционные накладки. Это случается при повышенной нагрузке, например, в горной местности, когда водитель часто и активно использует педаль тормоза, а комплектующие изношены.

Еще одна угроза — тормозная жидкость, которая по мере износа начинает накапливать влагу. В сильную жару вода в ее составе может закипеть, что приведет к отказу тормозов. Поэтому необходимо регулярно диагностировать систему и оперативно реагировать на любые признаки неисправности.

Наконец, третьей летней проблемой эксперт назвал ливни, которые также представляют опасность. Попадание воды в двигатель через воздуховод способно вызвать гидроудар. Чтобы этого не случилось, следует снижать скорость и избегать глубоких луж, а при возможности лучше вообще переждать непогоду.