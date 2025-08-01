Эксперт Балашов объяснил, может ли авто загореться на АЗС в жаркую погоду

Как показывает практика, автомобиль может загореться на АЗС в любое время года — соответствующих видеороликов в Сети полным-полно. Но, кажется, будто летом риски возникновения пожара под палящим солнцем намного выше. Так ли это на самом деле, ответил эксперт.

Как в беседе с «Российской газетой» объяснил директор по сервису и запасным частям «Авилон Mercedes-Benz» Алексей Балашов, при температуре выше +30°C риски для автомобилей на АЗС действительно повышаются. Поскольку в знойные дни горючее активно испаряется, создавая вокруг топливного бака взрывоопасную смесь. Малейшая искра или контакт с раскаленными элементами авто может привести к возгоранию.

Особенно опасно заполнять бак полностью, так как при нагреве жидкость расширяется и может вылиться. Даже несколько капель на горячих деталях способны спровоцировать пожар. Нельзя оставлять мотор включенным или пользоваться электроникой — это увеличивает вероятность появления искр. Статическое электричество тоже становится угрозой, особенно если водитель надел синтетическую одежду.

Для снижения рисков эксперт советует останавливаться после первого срабатывания заправочного пистолета, не доливая горючее до краев. Важно глушить двигатель, выключать приборы и следить, чтобы бак не оставался пустым — так охлаждается насос. Перед заправкой стоит снять статический заряд, коснувшись металла. И, разумеется, следует строго следовать правилам — тем, что запрещают использовать открытый огонь и курить на АЗС.