Смотри в оба и в смартфон: как россияне начали дорабатывать китайские машины

Автомобиль снова становится роскошью, а желание быть уверенным в его безопасности и нахождении в том же месте, где он был оставлен — необходимостью. Именно поэтому автовладельцы ищут возможность дооснастить свою машину современным и технологичным комплексом, позволяющим отслеживать собственность в режиме реального времени. И такие на рынке сейчас имеются, причем они весьма доступны.

Оставленный на парковке за домом или на огромной площадке перед супермаркетом автомобиль становится легкой добычей для угонщика. Впрочем, и гараж — не панацея: из подземных и многоуровневых комплексов машины «уводят» ничуть не реже, чем с улицы.

Да, угонять стало сложнее — многочисленные камеры «бдят», воров ловят, но окончательно победить эту болезнь невозможно: спрос на запчасти для новоявленных лидеров рынка — «китайцев» — столь высок, а наличие — редкость, что разборки продолжают скупать ворованные машины, получая огромный доход. Поэтому собственникам стоит всегда быть внимательными и бдительными.

Другой вопрос — как? Расшифровка этой «внимательности» и «бдительности» существует? Выходить по ночам и проверять наличие? Бегать каждый час в надежде, что стоит? Никаких нервных клеток не хватит. Купить за миллион охранный комплекс, который остановит вора? А если автомобиль стоит два — имеет такое решение место? То-то и оно.

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Впрочем, есть и не менее технологичное, но более доступное решение: сегодня можно относительно недорого — за несколько тысяч рублей — оснастить машину любым трекером, работающим по GPS и ГЛОНАСС. Он позволяет в режиме реального времени отслеживать и местоположение, и маршрут движения, и состояние зажигания — включено или нет. Удобно, недорого и с экрана собственного смартфона.

Технологии пришли в мир частного пользования, естественно, из коммерческого транспорта, где важно постоянно контролировать и машину, и ее водителя, однако такой подход, став доступным, позволяет заметно упростить жизнь и простого автомобилиста. Так почему бы им не воспользоваться?

Десятки фирм предлагают оперативное дооснащение, аккуратную установку небольшого блока в незаметное место и комфортную эксплуатацию. По желанию можно также, за доплату, поставить и блокировку зажигания, и контроль уровня топлива, и мониторинг дверных замков. Для рассеянных водителей или, например, семейного использования, где один из водителей не слишком внимателен — очень удобно.

Спасение утопающих, как известно, дело самих утопающих, а в случае с автомобилем — самих автовладельцев. Страховой полис, покрывающий убытки от действий третьих лиц — это классно, но дорого, а вот такая доработка позволит сократить сгорание собственных нервных клеток «малой кровью». Одним словом, достойно рассмотрения и обсуждения на семейном совете. Лишним точно не будет.