Эксперт Стрельбицкий объяснил, кому и зачем нужен бензин АИ-100

Главное преимущество бензина АИ-100 — он защищает силовой агрегат. Благодаря повышенному октановому числу горючее сгорает равномернее, минимизируя вероятность детонации, способной нанести вред поршневой группе, клапанам и другим компонентам. Кроме того, такое топливо меньше загрязняет двигатель, увеличивая ресурс свечей и форсунок.

Так в беседе с «Российской газетой» объяснил ключевое достоинство АИ-100 директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий. Другой плюс, по его словам, заключается в приросте производительности. На машинах с высокофорсированными моторами — таких, как BMW M2 — применение АИ-100 может уменьшить время разгона до сотни на 0,3-0,4 секунды в сравнении с 95-м бензином. В турбированных версиях мощность иногда возрастает на 10-15%.

Также отмечается незначительная экономия. За счет оптимального сгорания расход снижается на 5-6%, что отчасти нивелирует разницу в цене. Дополнительный бонус — меньший выброс вредных веществ благодаря сниженному содержанию серы и примесей.

Но такое горючее подходит не каждому авто. Владельцам старых машин с карбюраторами — например, «Жигулей» — оно не только не принесет пользы, но и может навредить, спровоцировав перегрев. То же касается обычных городских автомобилей, рассчитанных на АИ-92 или 95: электронный блок управления не адаптирован для использования потенциала «сотого» топлива.

Если производитель прямо рекомендует АИ-100 (если это указано в мануале или на крышке бака), то его применение оправдано — мотор будет работать эффективнее и надежнее. В остальных же случаях переплата бессмысленна: лучше следовать инструкциям, чтобы избежать лишних трат и потенциальных проблем.