Эксперт Ершов назвал 6 причин, из-за которых авто часто не заводится летом

Первым делом нужно исключить наиболее распространенную причину проблем с запуском двигателя — разряженную батарею. Для диагностики необходимо замерить вольтаж на контактах: норма составляет 12,6В, значения 12,0-12,2В свидетельствуют о частичном разряде, а падение ниже 12В требует срочных мер.

Об этом в беседе с «Российской газетой» сказал региональный технолог международной сети автосервисов Fit Service Константин Ершов. Кроме того, по его словам, надо осмотреть клеммы — они должны быть без следов коррозии и надежно зафиксированы. Окисленные соединения создают сопротивление для электротока. После очистки попытайтесь запустить мотор снова. Если показатели напряжения остаются низкими, потребуется подзарядка или установка нового аккумулятора.

Если питающий элемент исправен, а при повороте ключа слышны лишь характерные щелчки, то, вероятно, неисправен стартер. Наличие звуков свидетельствует о работе реле, но сам механизм может не получать достаточный заряд или заклинить. Иногда легкое постукивание по корпусу помогает решить проблему. Но если нет, стоит обратиться в автосервис.

В машинах с бензиновым двигателем важно проверить целостность проводки системы зажигания. Поврежденная изоляция или нарушенные контакты могут стать причиной утечки электрического разряда, который не доходит до свечи. Обнаружив дефект, следует заменить комплект проводов, и эту операцию лучше доверить, опять же, мастерам автоцентра.

Не забудьте удостовериться в наличии горючего в бензобаке. Отсутствие характерного звука работы топливного насоса при включении зажигания может указывать на его поломку. Также стоит проверить исправность предохранителей и реле.

В современных машинах причиной блокировки запуска частенько становится и противоугонка. Если на приборной панели появился индикатор иммобилайзера, попробуйте воспользоваться дубликатом ключа — может, основной размагнитился, а потому система его не «видит». Не помогает? Придется обратиться к мастерам, чтобы перепрошить блок управления.