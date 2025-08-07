Эксперт Сокуев объяснил, как стиль вождения влияет на ресурс моторного масла

Агрессивный стиль вождения — тот, что с резкими ускорениями, торможениями и работой движка на предельных оборотах — создает экстремальные нагрузки на моторное масло. В таких условиях силовой агрегат и смазка перегреваются, что приводит к ускоренному разрушению защитных свойств лубриканта. Оно быстрее окисляется и теряет способность удерживать вредные примеси.

Как в беседе с «Российской газетой» сказал руководитель центра технической экспертизы Sintec Lubricants Роман Сокуев, даже высококачественные синтетические составы не гарантируют защиты. В условиях городской эксплуатации — например, в пробках или при частых резких стартах — ресурс масла может сократиться до 5-7 тыс. км вместо заявленных 10 тыс. Это ведет к накоплению отложений и повышенному износу деталей.

С другой стороны, и чрезмерно пассивная манера езды не является решением. Длительная работа мотора на низких оборотах (ниже 1500-1800 об/мин) снижает давление в системе смазки. Это создает риск граничного трения в критических узлах — таких, как подшипники коленвала и распредвала. Кроме того, опасен недостаточный прогрев — он способствует образованию конденсата, который приводит к коррозии.

Эксперт рекомендует придерживаться «сбалансированного» стиля, поскольку кратковременные нагрузки в среднем диапазоне оборотов (2000-3000 об/мин) улучшают циркуляцию масла и очистку системы. При активной городской эксплуатации машины стоит сокращать межсервисные интервалы на 20-30% и выбирать качественные синтетические продукты, соответствующие современным стандартам.