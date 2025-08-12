Эксперт Стрельбицкий назвал самые ненужные опции современных автомобилей

Режим ручного переключения передач в «автоматах» под названием Tiptronic можно считать одним из самых бесполезных элементов оснащения автомобиля. Водители пользуется такой опцией как максимум несколько дней, после чего забывают про нее навсегда.

В беседе с «Российской газетой» об этом рассказал директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий. По его словам, подрулевые лепестки переключения скоростей автомобилисты тоже игнорируют. Кроме того, большинство не доверяет комплексу автоматической парковки, чей потенциал должен как следует раскрыться в будущем.

Про существование электронного ассистента спуска с горы многие водители даже не в курсе. Подобные системы частенько устанавливают на кроссоверы. Но если не съезжаешь с асфальта, вышеназванная опция неактуальна. Ее применяют только в загородных поездках либо на офф-роуде, отметил эксперт.

