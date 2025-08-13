Автоэксперт Ершов объяснил, как продлить срок службы двигателя автомобиля

Загрязнения в двигателе образуются даже в том случае, если автовладелец заливает дорогое и действительно качественное моторное масло. Это неизбежный процесс, обусловленный химическими реакциями, поэтому полностью исключить его нельзя. Однако с отложениями можно вполне успешно бороться, минимизируя их негативное воздействие на работу силового агрегата.

Как в беседе с «Российской газетой» сказал региональный технолог международной сети автосервисов Fit Service Константин Ершов, самым действенным способом устранения нагара в двигателе считается профилактическая прочистка топливных инжекторов. Выполнять такую процедуру следует в профессиональном автоцентре: она занимает не более 30 минут и осуществляется без разборки силового агрегата.

Во время очищения распылителей также происходит удаление отложений с других критически важных элементов, включая цилиндры, впускные клапаны и поршневую группу. Скопление нагара способно спровоцировать серьезные неисправности. К примеру, загрязнение клапанов может привести к их прогоранию, а закоксованность колец — к повышенному расходу масла.

Кроме того, отложения сокращают подачу воздуха в камеры сгорания, ухудшая эффективность работы мотора. В результате автомобилист сталкивается с падением мощности, перерасходом горючего и перегревом двигателя.

Приличные техцентры промывают инжекторы и сопутствующие узлы без снятия. Для этого задействуется спецоборудование и профессиональные химические составы. Если мотор долгое время не обслуживался, может потребоваться несколько циклов очистки, а остаточные загрязнения выгорят в процессе эксплуатации.

Эксперт подчеркивает, что в ходе промывки часть химических компонентов может проникнуть в картер через кольца. Это нормально, но после процедуры обязательно нужно «обновить» моторное масло, иначе эффективность обработки снизится или двигатель и вовсе выйдет из строя. Также рекомендуется проверить свечи: если на электродах заметен черный налет, их лучше заменить.

Профилактическая обработка инжекторов — доступная и эффективная мера, поддерживающая мотор в исправном состоянии. Ее следует проводить каждые 20 тыс. км, даже при отсутствии явных проблем. Диагностика и плановое обслуживание движка, включая замену масла и свечей, также помогают предотвратить преждевременный износ, подытожил эксперт.