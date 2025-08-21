Эксперт Ершов назвал главные ошибки водителей, которые сокращают ресурс АКП

Проблемы с автоматической коробкой передач часто возникают не из-за конструктивных особенностей агрегата, а по причине нарушения правил эксплуатации. Мелкие ошибки постепенно сокращают ресурс механизма, в то время как неисправности, оставленные без внимания, приводят к серьезным поломкам.

В беседе с «Российской газетой» ведущий тренер центра обучения международной сети автосервисов Fit Service Константин Ершов подчеркнул, что трансмиссионную жидкость необходимо периодически менять, даже если это не предписано производителем. Рекомендации в сервисной книжке даны для идеальных условий, которые сильно отличаются от реальных. Постоянные простои в пробках, резкие ускорения и перепады температур ускоряют старение масла.

При условии отсутствия своевременного обслуживания ресурс коробки исчерпается быстрее. Ориентироваться следует на интервал в 60 тысяч км или 2-3 года. Для автомобилей старше 10 лет периодичность сокращается до 40 тысяч км.

Что же касается «вредных привычек» водителей, то к ним можно отнести резкое начало движения после холодного запуска. На морозе жидкость густеет и не может нормально циркулировать. К тому же непрогретая смазка не обеспечивает должной защиты элементам трансмиссии. Несколько минут плавного хода значительно продлят срок службы узла.

Быстрые разгоны, экстренные торможения и другие экстремальные приемы наносят ущерб фрикционам и гидротрансформатору. Вариаторы особенно чувствительны к таким нагрузкам. Буксировка другого транспортного средства также опасна для автоматических коробок.

Переводить селектор в положение «P» на светофоре тоже не стоит — этот режим предназначен только для стоянок и длительных (от нескольких минут) остановок. Для современных трансмиссий работа в «драйве» является штатной, и все «лишние» манипуляции бесполезны, а в иных случаях даже вредны.

Важно помнить, что профилактика всегда дешевле ремонта. «Автомат» требует внимания и периодической диагностики в профессиональном сервисе. Особое внимание следует уделять качеству расходников и жидкостей. Контрафактные аналоги фильтров или масел становятся причиной засоров, перегрева, а также серьезных и весьма недешевых проблем.