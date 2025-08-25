Автоэксперт подсказал, как проверить состояние ДВС без разбора и больших трат

Первое, что можно сделать, чтобы проверить состояние мотора — считать ошибки с помощью диагностического разъема. Это позволит выявить пропуски зажигания, убедиться в корректности работы EGR и катализатора, а также прояснить ряд других моментов. На наличие проблем укажут топливные коррекции: если долгосрочные превышают +-10%, значит, неисправность есть. А колебания короткосрочных в этих пределах считаются нормой.

Это особенно актуально для владельцев авто, «пробежавших» более 200 тыс. км

Об этом в беседе с «Российской газетой» рассказала директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова. Далее, по ее словам, нужно провести замер компрессии — это необходимо, чтобы понять, насколько хорошо цилиндры держат давление. Нормальным для бензинового агрегата считается показатель 12-14 бар, для дизельного — выше. Значение менее 10 бар должно насторожить. И важно, чтобы расхождение между цилиндрами не превышало 10%.

Еще можно выполнить так называемый мокрый тест — капнуть немного масла в цилиндр. Увеличение компрессии укажет на проблему с кольцами, а не с клапанами.

Другим важным методом диагностики является эндоскопия. Через свечное отверстие можно осмотреть состояние цилиндров: обнаружить нагар, следы масла, царапины на гильзах. Рекомендуется сделать снимок для последующего сравнения.

О состоянии двигателя расскажет и моторное масло. По запаху гари можно предположить перегрев, а топлива — неисправность форсунки. Темная густая смазка говорит о длительной эксплуатации или повышенном расходе. Наличие металлической стружки — об износе валов. Нелишним будет капнуть масло на белую бумагу: черная кайма и осадок будут признаком сажи и неполного сгорания.

Проверка обратной тяги из сапуна на холостом ходу помогает оценить состояние колец. Если крышку выдувает, значит, проблемы есть. По цвету выхлопа судят о наличии масла, антифриза или переливе горючки.

Дополнительно можно проверить температуру, давление в топливной системе, показания лямбда-зонда и коррекции с помощью сканера. Давление в масляной системе надежнее контролировать механическим манометром.

Для продления ресурса изношенного, но пока еще работающего мотора эксперт советует использовать качественное масло, сократить интервалы его замены, промывать форсунки, чистить дроссельный узел и систему EGR, вовремя менять свечи и не допускать перегрева. А если опыта диагностики силового агрегата нет, лучше доверить все процедуры профессионалам.