Эксперт Ершов дал 3 простых совета, как продлить жизнь двигателю автомобиля

Почему нельзя закрывать глаза даже на мелкую, казалось бы, поломку

Каждый запуск двигателя создает серьезную нагрузку на его компоненты. Металлические детали подвергаются воздействию экстремальных температур и высокого давления, а трение постепенно приводит к износу поршневых колец, гильз цилиндров, клапанного механизма и прочих элементов. Со временем агрегат утрачивает былую мощность, возрастает потребление горючего и масла, возникают трудности с пуском, падает приемистость. Но что делать, чтобы этот момент максимально оттянуть? На вопрос ответил эксперт.

Автор
Артем Князев

Изображение Эксперт Ершов дал 3 простых совета, как продлить жизнь двигателю автомобиля

В беседе с «Российской газетой» технический тренер центра обучения сети автосервисов Fit Service Константин Ершов отметил, что в числе тех факторов, что чаще всего ускоряют выход двигателя из строя — использование некачественного топлива и моторного масла. Усугубляет положение пренебрежение плановым техобслуживанием. Перегревы летом или отсутствие прогрева зимой также способствуют ускоренному разрушению агрегата.

Работоспособность мотора в значительной степени определяется исправностью прочих систем — сбои в охлаждении, зажигании или топливоподаче негативно сказываются и на его состоянии. В машине все взаимосвязано, и одна небольшая поломка влечет за собой следующую. И если упорно игнорировать мелкие неисправности, то однажды непременно дадут о себе знать более серьезные.

Сизый дым, сопровождающийся запахом горелого масла, часто свидетельствует о плачевном состоянии поршневой группы. Возросший расход смазки говорит о нарушении герметичности. Металлическое постукивание или иные посторонние звуки сигнализируют о внутренних повреждениях. Белый дым с отчетливым «ароматом» антифриза указывает на дефекты головки блока либо прокладки. А иногда под крышкой маслозаливной горловины появляется эмульсия. Это — признак проникновения охлаждающей жидкости в систему смазки.

Любой из этих симптомов означает, что двигатель приблизился к той черте, когда уже не избежать капитального ремонта. Поможет лишь полная разборка агрегата, тщательная дефектовка всех узлов, замена или восстановление изношенных компонентов. Однако важно понимать: многие «моторные» конструкции изначально проектируются как неразборные, и их целесообразнее менять в сборе, а не ремонтировать.

Что можно сделать, чтобы продлить жизнь силовому агрегату? Вовремя проводить техобслуживание, использовать только качественные жидкости (в частности, масло и топливо), не допускать перегревов двигателя в жаркое время года и как следует прогревать его перед поездкой в морозное. Кстати, продолжительная работа мотора на холостых — тоже скрытый враг, сокращающий жизненный цикл ДВС, напомнил эксперт.

