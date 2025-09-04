Эксперт Ершов дал 3 простых совета, как продлить жизнь двигателю автомобиля

Каждый запуск двигателя создает серьезную нагрузку на его компоненты. Металлические детали подвергаются воздействию экстремальных температур и высокого давления, а трение постепенно приводит к износу поршневых колец, гильз цилиндров, клапанного механизма и прочих элементов. Со временем агрегат утрачивает былую мощность, возрастает потребление горючего и масла, возникают трудности с пуском, падает приемистость. Но что делать, чтобы этот момент максимально оттянуть? На вопрос ответил эксперт.

Почему нельзя закрывать глаза даже на мелкую, казалось бы, поломку

В беседе с «Российской газетой» технический тренер центра обучения сети автосервисов Fit Service Константин Ершов отметил, что в числе тех факторов, что чаще всего ускоряют выход двигателя из строя — использование некачественного топлива и моторного масла. Усугубляет положение пренебрежение плановым техобслуживанием. Перегревы летом или отсутствие прогрева зимой также способствуют ускоренному разрушению агрегата.

Работоспособность мотора в значительной степени определяется исправностью прочих систем — сбои в охлаждении, зажигании или топливоподаче негативно сказываются и на его состоянии. В машине все взаимосвязано, и одна небольшая поломка влечет за собой следующую. И если упорно игнорировать мелкие неисправности, то однажды непременно дадут о себе знать более серьезные.

Сизый дым, сопровождающийся запахом горелого масла, часто свидетельствует о плачевном состоянии поршневой группы. Возросший расход смазки говорит о нарушении герметичности. Металлическое постукивание или иные посторонние звуки сигнализируют о внутренних повреждениях. Белый дым с отчетливым «ароматом» антифриза указывает на дефекты головки блока либо прокладки. А иногда под крышкой маслозаливной горловины появляется эмульсия. Это — признак проникновения охлаждающей жидкости в систему смазки.

Любой из этих симптомов означает, что двигатель приблизился к той черте, когда уже не избежать капитального ремонта. Поможет лишь полная разборка агрегата, тщательная дефектовка всех узлов, замена или восстановление изношенных компонентов. Однако важно понимать: многие «моторные» конструкции изначально проектируются как неразборные, и их целесообразнее менять в сборе, а не ремонтировать.

Что можно сделать, чтобы продлить жизнь силовому агрегату? Вовремя проводить техобслуживание, использовать только качественные жидкости (в частности, масло и топливо), не допускать перегревов двигателя в жаркое время года и как следует прогревать его перед поездкой в морозное. Кстати, продолжительная работа мотора на холостых — тоже скрытый враг, сокращающий жизненный цикл ДВС, напомнил эксперт.