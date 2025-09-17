Шесть неожиданных поломок авто, которые на самом деле были вполне ожидаемыми

Представьте: вы опаздываете на важную встречу, поворачиваете ключ в замке зажигания, а в ответ — гробовая тишина. Или мотор вдруг начинает фонтанировать паром и брызгами посреди загруженной трассы, и вы уже не водитель, а заложник ситуации. Такие ситуации, увы, случаются, как правило, внезапно, ломая не только планы, но и нервную систему. Однако многие из этих «внезапных» поломок на самом деле долго и старательно подают нам сигналы — просто мы часто их игнорируем. Хотя другие действительно заявляют о себе внезапно. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, какие «нежданчики» все же можно заранее предугадать и предотвратить, а какие — нет.

Эксперт рассказал о внезапных отказах машины, хотя их можно было предотвратить

— Действительно, о ряде грядущих проблем автомобиль рассказывает своему владельцу заранее, но тот его не слышит, — рассказал «Российской газете» технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов. — Например, разряженный аккумулятор редко умирает мгновенно. Обычно перед его «кончиной» фары горят тусклее обычного, а стартер проворачивается медленнее...

Та же самая история и с генератором, с выходом которого из строя на пути к даче вы тупо встаете на трассе. Если на панели приборов до этого момента периодически загорался значок АКБ или свет оптики стал заметно слабее, это были прямые сигналы о проблеме. А их игнорирование и привело к полному отказу электросистемы авто в самый неподходящий момент.

Да и отказ топливного насоса, ставящий авто на прикол аккурат на проезжей части в часы пик, также, по мнению эксперта, редко бывает абсолютно внезапной. Признаки неполадок начинаются с неустойчивой работы двигателя на холостых оборотах, потери мощности при разгоне или рывков во время движения. Эти симптомы говорят о том, что насос, возможно забитый грязью из топливного бака или работающий на пределе из-за постоянной езды с малым количеством топлива, уже не справляется со своей работой.

А якобы внезапный перегрев двигателя обычно происходит из-за долго не замечаемой утечки антифриза, неработающего вентилятора или напрочь забитого радиатора. — и то, и другое, и третье можно обнаружить при регулярном осмотре подкапотного пространства. Медленный рост температуры двигателя или появление сладковатого запаха антифриза в салоне — еще одни тревожные звоночки, предшествующие клубам пара из-под капота.

Даже обрыв ремня ГРМ (или цепи), одна из самых дорогих и опасных поломок, редко происходит без предупреждения. Обычно он начинает пищать или шуметь за несколько недель до полного выхода из строя.

— Вы удивитесь, — говорит г-н Родионов, — но даже такую реальную дорожную неожиданность как прокол колеса, тоже часто можно предвидеть или, как минимум, минимизировать риски. Если шина постоянно теряет давление или на ней заметны порезы, это повод для внеплановой проверки. Хотя тут, конечно, без гарантий...

Ключевая мысль специалиста проста: машина почти всегда предупреждает о надвигающейся беде. Внимание к мелочам — странным звукам, необычным показаниям приборов, изменению в поведении авто — может спасти не только бюджет, но и ваши нервы. Регулярное обслуживание и быстрая реакция на первые симптомы часто помогают избежать катастрофических последствий.