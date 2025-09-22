Названы 5 ошибок, которые допускают водители при диагностике авто своими силами

Распространенной ошибкой автовладельцев, пытающихся продиагностировать машину собственными силами, является безоговорочная вера в показания сканера. Важно помнить, что код неисправности в памяти блока управления зачастую является лишь следствием, а не первоисточником проблемы.

В качестве примера в беседе с «Российской газетой» директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова привела код P0171, сигнализирующий об обедненной смеси. Причиной может быть не только лямбда-зонд, но и подсос воздуха, загрязненный датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) или неисправность топливного насоса. Так что нужно анализировать текущие параметры в реальном времени, сопоставляя показания различных измерительных приборов.

Вторая ошибка — пренебрежение механической диагностикой. Сканер не может заменить визуальный осмотр. Многие забывают о базовых действиях: проверке свечей, компрессии или состояния электропроводки. К примеру, пропуски зажигания могут вызываться не катушкой или свечой, а элементарно поврежденным высоковольтным проводом. Совет эксперта в том, чтобы перед заменой дорогостоящих компонентов убедиться в отсутствии простых дефектов.

Восприятие сигнала Check Engine как признака серьезной поломки — это третья ошибка. «Чек» далеко не всегда является критичным. Случайный сбой, вызванный перепадом напряжения или плохим топливом, может исчезнуть самостоятельно после нескольких рабочих циклов. И тут важно обращать внимание на частоту возникновения «лампочки». До тех пор, пока ошибки не станут регулярными, сильно волноваться не стоит.

Четвертой ошибкой Трушкова названа применение некачественных или универсальных сканеров. Дешевые адаптеры часто отображают неполную информацию, а некоторые приложения могут некорректно трактовать коды. В оригинальном программном обеспечении производителя обычно указан конкретный диапазон параметров, а не просто констатация неисправности.

И, наконец, пятая ошибка — хаотичная замена деталей без должной диагностики, что в итоге приводит к лишним тратам. Пример — проблема с запуском мотора, когда автовладелец меняет множество элементов, а причина оказывается в слабом контакте массы. Нужно двигаться от простого к сложному: сначала проверить питание, массу, контакты и предохранители, а уже потом переходить к замене узлов.