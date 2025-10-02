Эксперт Кукарин рассказал, как быстро начинают ржаветь современные китайские авто

Первые «китайцы», которые появились в России 1,5-2 десятилетия назад, ржавели действительно очень быстро. Сквозная коррозия появлялась на таких кузовных элементах, как двери, колесные арки и пороги, уже спустя 5-7 лет. Конечно, с тех пор «поднебесные» автомобили стали в этом плане крепче, и сейчас их продукция служит дольше. Однако она все еще уступает по устойчивости к коррозии многим японским и немецким аналогам.

Как в беседе с «Российской газетой» объяснил руководитель двух станций кузовного ремонта в сети автосервисов Fit Service Ярослав Кукарин, одна из главных причин этого — желание автостроителей сэкономить. На производстве кузов обрабатывается выборочно: только зоны стыков, крепления подрамника и сварные швы — остальная же часть остается без надлежащей защиты. Такие элементы, как лонжероны, стойки кузова, пороги и дверные панели, не покрываются составами, и именно в этих местах обычно зарождается коррозионный процесс.

Кроме того, серьезным фактором является воздействие нашего непростого климата. Машина, которая надежно служит в теплых регионах, в условиях суровой сибирской зимы или повышенной влажности Санкт-Петербурга требует более тщательной подготовки металла. Дорожные реагенты, соль, значительные колебания температур и постоянная сырость приводят к тому, что через три-четыре года на днище или дверях возникают первые рыжие подтеки.

Эксперт подчеркивает, что современные китайские автомобили имеют более высокий уровень защиты кузова, нежели их 20-летние предшественники. Тем не менее, сразу после покупки «китайца» имеет смысл провести дополнительную антикоррозийную обработку, уделяя особое внимание внутренним полостям.

Если автомобиль используется в засушливом жарком климате и на «чистых» дорогах, то первые следы окисления могут проявиться лишь через 7-8 лет. В условиях сложной и «грязной» российской зимы с коррозией можно столкнуться уже через 3-4 года. И без дополнительной защиты разрушительный процесс, как правило, протекает значительно быстрее.