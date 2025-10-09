Краски осени: что обязан сделать автовладелец, пока не подморозило

Каждый, кто уже хотя бы год за рулем, знает: самая большая нагрузка на узлы и агрегаты — зимой. Чтобы пройти этот период без последствий, в том числе финансовых, надо подготовить машину к холодам. Есть множество советов, однако вместе со специалистами компании «Порше Центр Рублевский» мы выбрали самые важные, актуальные и обязательные процедуры, которые необходимо провести каждому автовладельцу. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Многие вообще не рискуют эксплуатировать автомобиль в морозы и снегопады. Нагрузки на узлы и агрегаты в холода не просто вырастают, а становятся в разы серьезнее, чем летом. Однако, машина должна ездить и помогать нам круглогодично, она именно для этого и создана, поэтому вместо страхов и сомнений, нужно просто подготовить транспортное средство к тяжелому сезону. Как это сделать, на что обратить внимание и как провести превентивное, но, в тоже время, самое актуальное обслуживание?

Первым делом, конечно, мойка и подробный осмотр кузова: сколы и ссадины на ЛКП зимой обязательно покроются ржой, которая испортит не только внешний вид. Подкрасить или загерметизировать — не так уж и сложно, чем проводить комплексный и дорогостоящий ремонт, которым лучше заняться уже весной.

Далее переходим к самому дорогому узлу — двигателю. В России он номерной, замена связана с огромным количеством сложностей, а переборка будет стоить семейному бюджету шестизначной суммы. Любой моторист скажет, что не может быть ничего лучше для двигателя, чем новое и грамотно подобранное моторное масло. Состав должен среди своих «навыков» иметь и облегченный зимний пуск двигателя, во время которого на железо идет максимальная нагрузка.

Фото avtovzglyad.ru

Директор по послепродажному обслуживанию компании «Порше Центр Рублевский» Евгений Давыдов: «Бренд Porsche — один из самых требовательных к качеству масел автопроизводитель, который строго контролирует характеристики финального продукта и соблюдение требований необходимых допусков. Мы искали моторные масла, способные стабильно работать в высокофорсированных моторах от замены до замены.

Teboil предоставил такое решение на наш запрос, и теперь мы используем линейку масел Diamond Professional, разработанную специально для СТО. Эти продукты, соответствуют всем необходимым требованиям, работают в широком диапазоне климатических условий, обеспечивают легкий пуск и защищают двигатель даже при экстремальных нагрузках".

Заменив моторное масло, нужно проверить аккумулятор и генератор, оценить состояние тормозной жидкости, сменить стеклоомывающую жидкость в бочке омывателя на «незамерзайку». Важно осмотреть радиатор и другие компоненты системы охлаждения на предмет подтеков, а также оценить саму охлаждающую жидкость: сейчас все составы имеют характеристику «Long Life», то есть служат долго, однако их все же нужно периодически менять.

Зимние шины, которыми многие и ограничивают подготовку ТС к снежному сезону — это завершающий, последний этап, провести который следует в момент наступления среднесуточной температуры ниже 7 градусов по Цельсию.

Фото avtovzglyad.ru

Эксперты так же развеяли популярные домыслы, что часто встречаются в кругах автомобилистов и на профильных форумах. Во-первых, качественное масло продлевает срок службы любого двигателя, а вот некачественное может ударить по каждому карману. Поэтому выбор подходящего и достойного состава — обязанность каждого владельца.

Во-вторых, демисезонные моторные масла сегодня не уступают ни летним, ни зимним, так же справляясь со всеми обязательными задачами: и смазкой, и чисткой, и охлаждением двигателя. Идея о зимнем масле просто устарела на фоне достижений современной промышленности.

И, наконец, в-третьих, самостоятельная оценка состояния мотора и подбор масла на ее основании. Мол, старый мотор — полусинтетика или минералка, чтобы погуще. Это неправильно: надо выбирать масло, соответствующее спецификациям и вязкости SAE, указанным в руководстве по эксплуатации.