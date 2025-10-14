Эксперт назвал 6 ошибок, которые допускают водители при подготовке авто к зиме

Водители часто пренебрегают проверкой уровня и состояния охлаждающей жидкости. А ведь в процессе эксплуатации антифриз постепенно теряет свои первоначальные свойства, и это может стать причиной повреждения радиатора, водяного насоса и термостата при наступлении морозов.

Об этом в беседе с «Российской газетой» сказал технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов. Вторая ошибка, по его словам, это пренебрежение проверкой генератора и аккумулятора. В морозы пусковой ток существенно снижается, а недостаточно заряженная батарея может полностью «умереть» всего за одну холодную ночь.

Когда речь идет о диагностике в сервисе, специалисты проверяют внутреннее сопротивление АКБ и состояния диодного моста генератора. Это особенно важно для тех автомобилей, что оснащены системой «Старт-Стоп» или имеют «сложное» электрооборудование, где даже незначительное падение напряжения способно вызвать ошибки, сбои и прочие глюки.

Третий момент — профилактическая обработка дверных уплотнителей, замков и петель, о которой многие тоже забывают. Резкое похолодание после осадков часто приводит к обледенению, поскольку влага в щелях замерзает. Для предотвращения этой проблемы следует использовать специальные силиконовые составы для резиновых деталей и морозостойкие смазки для механизмов замков, избегая традиционных масел — они при низких температурах загустевают.

Пункт номер четыре — проверка тормозной жидкости. Накопившаяся в системе влага способствует развитию коррозии, закисанию суппортов и снижению эффективности торможения, причем эти процессы интенсифицируются в зимний период. Профессиональная диагностика включает в себя измерение содержания воды в жидкости и тщательный осмотр всех компонентов системы.

Перед наступлением холодов важно очистить дренажные каналы от скопившейся за осень листвы, грязи и воды. Все это, замерзая, не только ускоряет коррозийные процессы, но и вызывает посторонние шумы при движении.

Наконец, эксперт рекомендует поменять воздушный и салонный фильтры, поскольку их загрязнение усугубляет проблему запотевания стекол и ухудшает работу отопительной системы.