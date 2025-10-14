Россиянам назвали стоимость подготовки машины к зиме в 2025 году

В рамках подготовки автомобиля к предстоящей зиме российским водителям в среднем предстоит потратить 38 000 рублей. По сравнению с прошлым годом траты увеличатся на 8%.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на расчеты экспертов «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД». По их словам, за пару «дворников», омывающую жидкость для стекол, четыре покрышки, а также услуги мойки и шиномонтажа владельцу легковушки придется выложить 38 018 рублей.

Специалисты обратили внимание, что за последние 12 месяцев ощутимее всего подорожала «омывайка», чей ценник достиг отметки 443 рубля — плюс 13%. С учетом 11-процентной прибавки в случае стеклоочистителей придется раскошелиться на 1105 целковых. А прайс одной шины вырос на 5%, которая нынче оценивается в 8170 «деревянных».

В то же время автомойка обойдется в 1270 рублей, а за шиномонтаж предстоит отдать 2520 «кровных». Цены обозначенных услуг увеличились на 15 и 14% соответственно.