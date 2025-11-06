Зима скоро: водители все же решили извечную проблему примерзания «дворников»

Первые морозы не за горами, так что щетка от снега уже заняла свое законное место в багажнике. Впереди — долгие утренние прогревы движка и любимое шоу каждого российского автомобилиста: отрывание примерзших «дворников» от лобового стекла. Поднимать, как завещали отцы? Можно, конечно, но есть куда более лаконичное и аккуратное, да к тому же недорогое решение. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Прогрев автомобиля — один из самых обсуждаемых вопросов в среде автолюбителей: греть — не греть, а если греть, то как долго? Законодательные инициативы, запрещающие работу двигателя на припаркованном авто более пяти минут, за что вне жилого массива придется заплатить 500 рублей, а в столичном или питерском дворе — уже 3000 рублей.

Это, конечно, забота о людях и природе, но ехать в промерзшем салоне или насиловать холодное железо ДВС на морозе — так себе удовольствие. Сомнительное. Есть и еще один нюанс прогрева: лобовое стекло. И о нем стоит остановиться подробнее. Ведь покрытое коркой льда, «лобовое» просто не позволяет начать движение — ничего ж не видно! Скрести — значит, царапать. Да и щетки предательски примерзли.

Далеко не все машины оснащены обогревом ветрового стекла: и новые китайские, и старые японские запросто могут быть и без этой удобной функции. Подогрев зоны покоя «дворников» встречаются еще реже. И остается, с учетом законодательства, только два пути: либо нарушать, либо соскребать лед и отрывать «дворники», кратно сокращая срок их службы. Но с последним есть неплохое решение даже для тех, кто, как и автор, согласны с абсурдностью задирания щеток стеклоочистителя каждый вечер. Уродливо это, да и поводки — слишком дороги, чтобы так перегружать пружинку на морозе.

Фото: avtovzglyad.ru

Ловкие и мудрые отечественные «левши» придумали гениальное по своей простоте решение: напечатали на 3D-принтере специальные компактные упоры, позволяющие незначительно приподнять щетку над стеклом, защитив ее от примерзания к триплексу. Так и сами «дворники» будут целы, и пружина поводка не пострадает, а яркий цвет подставки будет бросаться в глаза и не позволит из забыть на стекле. Цена вопроса — триста «целковых» за комплект, а удовольствия — на всю зиму!

«Свободные» щетки стеклоочистителя, как известно, сокращают время прогрева минимум вдвое, позволяя начать движение раньше и приехать на работу вовремя. Ну или разрешить себе лишние 5-10 минут сна в тандеме с дополнительной кружкой кофе сутра, что не менее важно. Одним словом, современные технологии и опыт одну из проблем утреннего зимнего прогрева автомобиля точно решают.

Дело за малым — заставить себя на ночь накрывать стекло заранее подготовленным полотном, чтобы и оно не промерзало: тогда сутра будет совсем уж радостно. Но это уже не к технологам и предпринимателям, а, скорее, к психологам и «коучам».