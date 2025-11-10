Греть нельзя ехать: почему машине вредят и долгий прогрев мотора, и холодный старт

Вопрос — как долго нужно зимой прогревать двигатель ТС перед тем, как тронуться, до сих пор не сходит с водительской повестки. Кто-то сразу начинает движение после запуска, а кто-то предпочитает подождать с десяток минут. Третьи запускают машину дистанционно и идут завтракать. Однако ни один из описанных методов, как выяснил портал «АвтоВзгляд», не до конца верен.

Напомним, что пуск в морозную погоду создают серьезную нагрузка не только для АКБ, но и для самого мотора. В первые секунды загустевшее масло не успевает прокачаться по каналам и дойти до всех узлов и трущихся пар. Коленвал, поршни и подшипники трудятся на остатках смазки с прошлой поездки, а ее, как правило, там крайне мало. Поэтому каждый холодный пуск способствует ускоренному износу двигателя. Именно поэтому специалисты не советуют трогаться сразу после того, как мотор ожил.

Но и слишком долгий прогрев на месте, вопреки расхожему мнению, тоже приносит больше вреда, чем пользы. При работе без нагрузки топливо сгорает не полностью, часть его смывает масляную пленку со стенок цилиндров и попадает в поддон. Лубрикант теряет свойства, на поршнях и клапанах образуется нагар, а расход топлива только возрастает. В итоге мотор изнашивается быстрее все по той же причине — нехватка масла в местах трения колец о стенки цилиндра. Так сколько же времени в действительно достаточно для прогрева силового агрегата в холода?

По словам Алексея Давыденкова — мастера столичного техцентра «Автопилот», для большинства современных авто на прогрев достаточно буквально нескольких минут. Если двигатель работает ровно, а обороты снизились с повышенных до нормальных — можно стартовать. Но первые километры, настаивает собеседник портала «АвтоВзгляд», стоит проехать спокойно: без резких ускорений, стараясь не понимать обороты выше 2-2,5 тысяч. Такой щадящий режим помогает двигателю прогреться быстрее, не подвергаясь повышенному износу, ведь тепло образуется именно во время движения, под нагрузкой, а не при работе на холостых.

Фото Konstantin Kokoshkin/globallookpress.com

При этом специалист подчеркивает, что современные двигатели — особенно турбированные и с алюминиевыми блоками — не рассчитаны на продолжительный прогрев без движения.

Из-за высокого КПД они выделяют меньше тепла, поэтому при работе на холостом ходу выходят на рабочую температуру гораздо медленнее. Без нагрузки движок дольше греется, а катализатор остается холодным, увеличивая выбросы. Кроме того, частички недогоревшего топлива уходят в катализатор, что ускоряет забивание сот.

Наш эксперт уверен, что для снижения нагрузки при холодном старте оптимально подождать, пока масло распределится по каналам, и затем без рывков тронуться с места. А зимой облегчить жизнь силовому агрегату помогают маловязкие масла. Это сорта с индексом 0W или 5W. Они быстрее прокачиваются по системе и снижают износ мотора.

Но использовать их стоит только в том случае, если конструкция двигателя и рекомендации производителя это допускают. Если же мотор не рассчитан на такие лубриканты, то лучше не рисковать. Достаточно, повторим, начинать движение в щадящем режиме: без спешки и нагрузок.

Зимой главное — не путать прогрев с выстаиванием. Несколько минут терпения и сдержанного вождения сэкономят тысячи рублей на ремонте и продлят жизнь машине. Так что греть — можно. Но ехать — нужно. Только во всем соблюдая умеренность.