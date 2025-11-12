Эксперт Стрельбицкий подсказал, как продлить срок службы современного двигателя

Современные моторы работают на пределе своих возможностей — при высоких нагрузках и температурах. С одной стороны, это помогает экономить топливо и сокращать вредные выбросы, но с другой — уменьшается их запас прочности. И если нарушать график обслуживания, то неприятные последствия не заставят себя ждать.

Как в беседе с «Российской газетой» сказал директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий, любое «отклонение от нормы» — будь то некачественное топливо, давно не менявшееся моторное масло или неподходящие расходники — негативно влияет на ресурс силового агрегата.

К тому же, по словам эксперта, современные двигатели зависят от точной работы электронных систем. Даже несерьезная поломка какого-либо датчика или загрязнение впуска могут привести к большой проблеме.

— При соблюдении всех рекомендаций производителя и использовании качественных материалов ресурс таких двигателей остается высоким — в среднем около 350 тысяч километров, а у некоторых турбомоторов достигает и 400 тысяч. Поэтому надежность современных моторов напрямую зависит не от конструкции, а от культуры обслуживания, — подытожил эксперт.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, как правильно подготовить машину к продолжительному простою.