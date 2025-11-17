Недержание форсунок: почему взрывается «подкапотка» LADA Vesta NG

Отечественные автомобильные форумы — сущий кладезь невероятных историй и происшествий, что случаются с водителями на бескрайних дорогах России. Отдельная песня — странички поклонников и обладателей творений отечественных автоконвейеров, почитав которые можно твердо осознать: в резком снижении спроса на продукцию того же АВТОВАЗА виновата не только и даже не столько цена его изделий, сколько феноменальное падение их качества. Очередное тому подтверждение — на портале «АвтоВзгляд».

Один раз — не Гондурас, как говорится, а вот два — уже тенденция, однако. В этот раз в фокусе внимания всего Рунета оказался впускной коллектор новеньких LADA Vesta NG. Он взрывается, причем с характерным и очень неприятных хлопком, который лишних лет водителям «нашемарки» точно не добавит.

И хорошо, если машину завели автозапуском, но что, если традиционно, ключом, уже сидя за рулем? Так и седым остаться можно. Однако истинной причины такого сюрприза от свежих, зачастую не разменявших и пятидесяти тысяч километров автомобилей, на данный момент не оглашено. Попробуем разобраться «с дивана».

Итак, что имеем? Впускной коллектор или ресивер, кому как больше нравится, разлетается на куски при запуске машин после простоя. То есть — на холодную. Дилерские истории про перескочивший ремень ГРМ и прочие изношенные ролики — пропускаем сразу и без комментариев: при перескоке ремня нарушается алгоритм работы механизма, гнет клапана, но ничего не взрывается.

Да и пробег на машинах — крошечный, не более 40 000 км, это что же за ремни такие? Нет, дело не в ремне. Стоит сказать, что проблема встречалась и ранее, и даже на Largus, но не в таких объемах. Беда явно в очередной импортозамещенной инновации.

Ошибок ЭБУ не выдает, сканер молчит, а массовая «идея» о новой и некачественной программе блока управления двигателем никакой критики не выдерживает: подобные инциденты, повторим, уже бывали, пусть и, опять оговоримся, не в таких количествах. Новая программа — явно не при делах. Исключаем и думаем дальше.

Как пишут на форумах, беда случается исключительно на 106-сильном 1,6-литровом моторе 21129. А он, как известно, «болеет форсунками»: последние часто текут, что становится причиной регулярного обращения пользователей к официальным дилерам. Некоторым счастливчикам, кстати, форсунки даже меняют на новые, хотя чаще все же отказывают: плохое топливо и неправильная эксплуатация виноваты!

Долгий и тяжелый пуск, повышенных расход топлива и многие другие симптомы означают неисправность узла. «Недержание форсунок» приводит не только к частым посещениям АЗС, но и к разливу топлива. В частности, к образованию горючих паров в том самом коллекторе, которые при наличии искры могут и взорваться.

И это куда больше похоже на правду, чем история про ремень ГРМ. Впрочем, подождем развития ситуации: на АВТОВАЗ надежд мало, а вот русский «Левша» в проблеме обязательно разберется. Одно можно сказать уже сейчас: заметили тяжелый пуск — не ждите «просветлений», а сразу езжайте к официальному дилеру и проверяйте форсунки на исправность и герметичность. Иначе высок шанс получить тот самый взрыв коллектора-ресивера.