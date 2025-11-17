Эксперт Ершов ответил, есть ли смысл переходить в морозы на бензин АИ-92

В социальных сетях и на форумах некоторые автовладельцы советуют в холодное время года использовать бензин АИ-92, потому что он быстрее воспламеняется при резко отрицательных температурах. Но так ли это на самом деле? И стоит ли следовать такой рекомендации?

В беседе с «Российской газетой» тренер обучающего центра международной сети автосервисов Fit Service Константин Ершов подтвердил, что бензин с октановым числом 92 обладает более высокой испаряемостью по сравнению с 95-м, поскольку содержит более легкие фракции углеводородов. Эти компоненты активнее переходят в парообразное состояние и создают горючую смесь даже при низких температурах, что в теории облегчает «холодный» запуск мотора. Однако, напоминает эксперт, октановое число отражает в первую очередь детонационную стойкость топлива, а не его чистоту или качество присадок.

Ершов отметил, что многие современные двигатели изначально спроектированы для работы на бензине с октановым числом не ниже АИ-95. Применение топлива с меньшим показателем может спровоцировать детонацию, усилить вибрацию и нагрузку на детали, что ведет к ускоренному износу механизмов. Иными словами, переходить на низкооктановое топливо допустимо лишь в том случае, если это не запрещено изготовителем автомобиля.

Важно также понимать, что трудности с запуском двигателя в мороз часто вызваны качеством горючего и состоянием топливной системы, а не октановым числом. А чтобы сложностей избежать, нужно заправляться на крупных и проверенных АЗС, которые гарантируют приемлемые низкотемпературные характеристики бензина. Куда важнее поддерживать исправность мотора, используя сезонное масло, качественные свечи и топливо, нежели экспериментировать с октановым числом.