Только не WD-40: как открыть примерзшую дверь авто без вреда для машины

В центральную Россию как всегда неожиданно нагрянули холода с резкими перепадами температур. Что, как всегда, поставило в тупик многих автовладельцев: ехать надо, а дверь машины примерзла намертво. В такой ситуации главное — не поддаваться панике и не применять грубую силу, которая может дорого обойтись. Гораздо эффективнее действовать обдуманно и знать несколько проверенных способов решения проблемы, о которых и решил напомнить портал «АвтоВзгляд».

Первая линия обороны — это замерзший замок. Если автомобиль не оснащен современной бесключевой системой, а ключ простой металлический, без чипов и пластика, его можно аккуратно нагреть зажигалкой или спичкой. Раскаленный металл легко растопит лед внутри личинки. Однако важно делать это в толстой перчатке и не переусердствовать.

Более безопасный метод — использовать специальный аэрозольный антиобледенитель или обычный изопропиловый спирт. Жидкость нужно аккуратно залить в замочную скважину, и лед быстро растает. Третий вариант — прогреть замок феном, сконцентрировав поток теплого воздуха с помощью свернутой в трубку бумаги.

Бывает и так, что замок щелкает, но дверь не открывается. Это означает, что лед сковал уплотнители или механизм ручки. В этом случае на помощь придет обычный скребок для льда или любой другой пластиковый предмет, например, кредитная карта. Им можно аккуратно сколоть наледь вокруг щелей и ручки. Ни в коем случае нельзя использовать для этого металлические предметы — они гарантированно оставят царапины на ЛКП.

Фото: Maksim Konstantinov/globallookpress.com

Еще один эффективный и быстрый способ — полить уплотнители по периметру двери еле теплой, почти холодной водой. Кипяток категорически запрещен: резкий перепад температур может привести к трещинам в стекле. Если по каким-то причинам ни один из перечисленных вариантов не подходит, можно все-таки попробовать физически воздействовать на дверь. Для этого нужно упереться обеими руками в ее плоскость и плавно, но с усилием надавить, пытаясь продавить полотно внутрь. Зачастую этого небольшого смещения достаточно, чтобы ледяная хватка ослабла.

Но, как и в медицине, в борьбе с обледенением лучшая тактика — профилактика. Идеальный вариант — оставлять автомобиль в теплом гараже. Если такой возможности нет, стоит воспользоваться обычным чехлом-укрытием. Трудоемко, но действенно. Другой нехитрый прием — просунуть между дверью и уплотнителем обычный полиэтиленовый пакет перед тем, как захлопнуть ее на ночь. Утром пакет не даст уплотнителю примерзнуть к кузову. Специальные силиконовые спреи для обработки резины также помогут предотвратить обмерзание.

При этом, что любопытно, эксперты единогласно сходятся во мнении: кипяток и популярный WD-40 — не лучшие решения. Первый опасен для стекол, а второй хотя и может временно помочь, затем образует липкую пленку, которая будет притягивать грязь и пыль, в долгосрочной перспективе усугубляя проблему. Гораздо разумнее иметь в багажнике баллончик профессионального антиобледенителя и немного зимней сноровки.