Чего изволите: какие скрытые опции можно активировать в популярных китайских авто

Как показывает практика, автоимпортеры по разным причинам частенько не активируют и даже сознательно «глушат» в младших и средних комплектациях своих машин опции, имеющиеся в топовых версиях тех же моделей. Однако физически они там присутствуют и их при должном умении вполне можно вытащить на свет Божий. Что уже и начали делать в России. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Половина российского рынка новых автомобилей и добрая часть столичного трафика — уже за китайцами. Увы, в отсутствии иного выбора, многие водители вынуждены соглашаться на машину из Китая, чтобы не страдать с «Ладой». За четыре года бескомпромиссной «китаизации», мы обзавелись не только десятками брендов, сотнями моделей и тысячами дилеров, но и вырастили мастеров, способных с чудом из Поднебесной совладать.

Спрос породил предложение, а отечественные умельцы нашли подход к «китайцам»: их уже умеют не только ремонтировать, но и взламывать, извлекая на свет божий новые, ранее неизведанные возможности. В частности, особое внимание автоспециалистов привлекла продукция компании Chery и ее суббрендов Omoda и Jaecoo.

Российские мастера взломали штатную мультимедийную систему и научились открывать доступ к видеохостингам, сервисам «Яндекса», антирадару, телевизионным каналам, музыкальным стримингам и многому другому. Например, оказалось, что можно программно выводить экран навигатора на приборную панель!

Фото: avtovzglyad.ru

Также одним только изменением штатной программы можно улучшить качество работы стереосистемы автомобилей и даже слегка, но в лучшую сторону изменить динамику и комфорт пассажиров и водителя. Все это, как заявляют авторы взломов, будет сделано без вмешательства в техническую часть одним только подключением программного модуля к автомобилю. Стоимость подобного улучшение составляет от 6000 рублей.

Звучит неплохо, да и цена отнюдь не отпугивает, однако есть пара оговорок, которые следует держать в голове: с китайскими автомобилями и так имеются серьезные сложности в вопросе гарантийных услуг, а подобное, пусть и исключительно программно, вмешательство даст дилеру лишний козырь просто отказать в ремонте.

Мол, неправильная эксплуатация. А наличие той самой «прошивки», которую несложно подтвердить, станет в суде достаточным аргументом для отказа от ремонта того же двигателя или трансмиссии. Стоит оно того? Или подобная процедура актуальна лишь для тех автомобилистов, кто изначально решил на импортера и дилера не полагаться, а обслуживать и содержать машину своими силами.