Деталька, способная разорить: чем опасен дефект крышки расширительного бачка авто

Большинство владельцев подержанных машин в канун зимы в обязательном порядке проводит контрольный осмотр системы охлаждения мотора и состояние ее компонентов — радиаторов, патрубков, помпы, уровня антифриза. Однако мало кто из водителей при этом проверяет крышку расширительного бачка или радиатора. А зря, ведь от ее работы во многом зависит требуемый тепловой режим работы двигателя.

Многие автомобилисты визуально воспринимают эту деталь как обычную металло-пластиковую «закрывашку» горловины расширительного бачка. Между тем, конструкция данного элемента включает ряд клапанов, которые напрямую влияют на тепловые режимы силового агрегата.

Именно поэтому специалисты по ремонту ДВС настоятельно рекомендуют включать визуальный осмотр крышки расширительного бачка в список обязательных проверок при каждом открытии капота. Данная рекомендация весьма актуальна для машин возрастом от пяти лет и более, и особенно для тех из них, что намотали на одометр свыше 100 000 км пробега.

В таких случаях серьезным поводом для тревоги могут быть любые признаки подтекания жидкости из-под крышки, а также коррозия на клапанах или уплотнительном кольце. Все они сигнализируют о необходимости немедленной замены детали. Эксперты советуют обновлять этот элемент превентивно, например, при каждой второй-третьей плановой замене антифриза. Тем более, что стоимость пробки для расширительного бачка несопоставима с ценой ремонта мотора, к которому может привести ее неисправность.

Дело в том, что любой современный автомобильный мотор функционирует в режиме высоких термических нагрузок. В итоге температура охлаждающей жидкости в нем легко перешагивает за 100°C.

При таком нагреве жидкость заметно расширяется, создавая избыточное давление. И здесь в дело вступает крышка бачка, выполняющая роль регулировщика этого давления. Внутри ее корпуса скрыты два клапана: предохранительный и вакуумный.

Задача первого — стравить избыточное давление, когда оно превышает расчетное значение. Если бы этого не происходило, растущее давление создавало бы колоссальную нагрузку на радиатор, патрубки, помпу и другие элементы, что неминуемо разрушило бы самый слабый из них и вызвало перегрев двигателя. Ну, а вакуумный клапан работает при остывании движка. Он открывается, пропуская необходимое количество воздуха извне и выравнивая давление, защищая тем самым элементы жидкостного контура от деформации.

После всего изложенного выше вполне резонно напрашивается вопрос: из-за чего же нарушается нормальная работа пробки бачка? Как свидетельствует сервисная практика, причины тут могут быть разные, начиная от «спящего» заводского дефекта и заканчивая загрязнением клапанов крышки. Но наиболее частой причиной, по мнению специалистов, оказывается коррозия клапанного механизма, вызванная ухудшением параметров охлаждающей жидкости.

Подобное нередко фиксируется в подержанных машинах, в системы охлаждения которых водители заливают дешевый и, как правило, низкокачественный антифриз на основе метанола.

К сожалению, спрос на подобную «жижу», особенно в нынешних непростых экономических условиях, пока остается достаточно весомым. Между тем, напомним, любой «метиловый» антифриз при температурах выше 50°С агрессивно воздействует на цветными металлы, создавая разрушающие очаги коррозии на деталях системы охлаждения, включая крышки бачков.

Спрашивается, стоит ли так рисковать мотором ради сомнительного продукта с низкой ценой? Тем более, что сегодня ряд наших предприятий уже освоил полномасштабный выпуск качественных технических жидкостей, которые можно использовать и в большинстве иномарок.

