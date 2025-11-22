Повсеместная газификация: почему россияне начали массово устанавливать ГБО в свои авто

Социальные опросы — дело неблагодарное, уж больно много авторов ответят не искренне, а то, что хочет услышать вопрошающий. Некоторые — и вовсе застесняются. А вот форумы в интернете — честные срез народного мнения. И автомобильные буквально бурлят историями об установке газобаллонного оборудования. Чем же так привлек газ отечественного водителя снова и почему сегодня эта технология куда актуальнее, чем вчера? Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

За разговорами об электромобилях и прочих «альтернативных» мы подзабыли, что ключевым конкурентом бензина и дизеля является отнюдь не розетка, а газ. Более того, на его потребление можно переоснастить любой «бензиномобиль»: в мастерской все сделают за день, включая установку специального бака и грамотное размещение заправочного клапана. Однако популярность такого вида моторного топлива движется волнообразно: то резко увеличивается, то вновь падает. И сейчас — очередной период роста.

Связано это, конечно, с ценой на традиционное горючее: резкий рост чеков на АЗС в последние месяцы сказался и на настроениях водителей, и на их кошельках. Идеи об экономии зародились даже в тех головах, где ранее не были и рядом. А газ снова оказался в том положении, когда его использование актуально: вдвое дешевле бензина. То есть финансовая составляющая процесса — очевидна. Но ведь есть еще и установка самого оборудования, которая отнюдь не бесплатна!

Чтобы понять ценообразование — приведем стоимость работ и материалов в одном из российских регионов. Установка ГБО проведена в ноябре 2025-го года на отечественный автомобиль самого известного и постоянно ругаемого бренда, установлено оборудование под пропан. Работа обошлась в 5670 рублей, из которых 3150 — монтаж впрыска на 4 цилиндра. На весь комплекс оборудования потратили еще 45 000 рублей, из которых 10 000 рублей — на 4 форсунки, 7400 — на баллон и 12 380 — на всю электронику. Итого — около 50 000 рублей.

Полная окупаемость всего дооснащения на обычную легковушку домашнего использования наступает через 40-50 заправок, а затем ГБО начинает, называя вещи своими именами, приносить прибыль, сокращая издержки на эксплуатацию ТС. Верить в то, что бензин внезапно и резко подешевеет не приходится, да и надежд на изменение общей политики в плане ценообразования — так же нет. Не стоит забывать и о приятном бонусе, который получает автомобиль от работы на газу: двигатель будет чистым, будто только что с завода. И в тандеме — это более чем серьезный повод задуматься.