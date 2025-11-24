Проще некуда: как снизить расход топлива и облегчить пуск двигателя зимой

Чуть похолодало, как к одному симптому некорректной работы силового агрегата добавился новый: помимо повышенного расхода топлива, который откровенно начал резать не только по глазам, но и по кошельку, добавился тяжелый, будто из последних сил пуск двигателя. После — неприятная детонация. Пора искать неполадку, вызывающую столь неприятные последствия. Из инструментов, кстати, потребуется лишь пара ключей. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Любой автомобиль со временем станет подержанным и потребует от своего владельца чуть больше внимания, чем традиционный и ежегодный заезд на СТО. Одной только замены масла и фильтров довольно быстро оказывается недостаточно, а из-под капота, причем в прямом смысле слова, ползут все новые и новые запросы. Не всегда, увы, «официальные»: лампа-подсказка на панели приборов может и не загореться. А вот ощутимые опытным путем «недомогания» — точно проступят. Их и надо уметь расшифровать.

Осень 2025-го года была долгой, но однажды все же закончилась снижением температуры и появлением снега. «Белые мухи» налетели — пуск двигателя по утрам стал заметно тяжелее, хотя аккумулятору пока рано на покой. Да и расход бензина заметно подрос: примерно на 15-20 процентов, судя по соотношению пробега и посещений АЗС. Кто виноват? Хотело бы, конечно, списать на погоду и зимние покрышки, но истинная причина всех бед кроется в моторном отсеке. И она, стыдно сказать, куда проще, чем кажется на первый взгляд.

Первым делом оцениваем воздушный фильтр — именно его пропускная способность, которая изменяется с количеством пройденных километров и набранной во все полости грязи, часто становится причиной обоих недомоганий. Однако он чист и прекрасен, поскольку был недавно заменен на качественный аналог, не подвергающийся сомнениям.

Фото: Svetlana Vozmilova/globallookpress.com

Далее по логике должны быть провода и катушки, но их неисправность мгновенно скажется появлением «check engine» на приборке. Да и с чего бы на них думать: мотор работает ровно, искр вечером не видно, а колпачки, с которых могло бы пробивать в силу износа, недавно заменены. Следовательно, копать нужно глубже.

И следующая же догадка оказывается верной: уже первая выкрученная свеча выглядит уставшей, электрода почти не видно, а зазор смотрится просто возмутительным. Оставшиеся четыре — не лучше. Рецепт — один: простая замена, которая и была проведена по мере доставки необходимого комплекта запчастей. Что имеем на выходе: мотор заводится спокойнее и работает заметно ровнее, а его аппетит вернулся на прежний уровень.

Просмотр дневника обслуживания машины — ведение которого, к слову, очень рекомендуется — подсказывает, что прошли свечки без малого 70 000 километров, что для «платины» — немного. Однако городская эксплуатация дело свое сделала: свечи зажигания наступила пора заменить. Кстати, обычные, не платиновые и не иридиевые, свечи нужно менять куда чаще: каждые 20-30 тысяч км, однако они куда дешевле и доступнее. Главное — чтобы мотору подходили, были должной длины и характеристик.