Эксперт Стрельбицкий напомнил, чем опасен длительный простой автомобиля

Современный автомобиль представляет собой сложную систему, и все ее узлы рассчитаны на постоянную эксплуатацию. А длительный простой — когда речь идет о неделях или месяцах — ведет к сокращению ресурса.

Как в беседе с «Российской газетой» сказал директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий, крайне негативно переносит бездействие аккумуляторная батарея. Даже при полностью выключенном зажигании современные АКБ продолжают терять заряд, так как энергия расходуется на питание охранной системы, бортового компьютера и телематических устройств.

Через три-четыре недели простоя напряжение опускается ниже критической отметки в 12,4 В. И тогда стартер уже не может провернуть мотор, а в самой батарее начинается процесс сульфатации пластин. Это явление эксперт сравнивает с серьезным заболеванием, которое развивается незаметно, но полностью уничтожает батарею за один-два сезона.

Без движения также страдают моторное масло и уплотнители. Неподвижный автомобиль не прогревает смазку до рабочих температур. В картере скапливается конденсат, который, смешиваясь с продуктами износа, образует агрессивные кислотные соединения, а они постепенно разъедают сальники и прокладки. Автопроизводители настоятельно советуют проезжать не менее 30 км каждые две недели. Это позволяет маслу полноценно циркулировать, прогреваться и эффективно вытеснять накопившуюся влагу.

Кроме того, во время длительного простоя «закисают» тормозная система и элементы подвески. Поверхность тормозных дисков покрывается слоем коррозии уже через 10-14 дней. Пыльники, защищающие амортизаторы и направляющие суппортов, теряют эластичность и высыхают, а резиновые втулки и сайлентблоки начинают растрескиваться.

Электронным системам тоже нужно «двигаться». Блоки управления, надолго отправляясь в «спящий режим», могут терять калибровки. После месяца стоянки многие владельцы сталкиваются с появлением ошибок в системах ABS и ESP, а также со сбоями в работе мультимедийного комплекса.

— Практический совет: раз в 10-14 дней — поездка 30+ км с прогревом до 90°C. Подзарядка АКБ раз в 3 недели (если нет движения). Лучше хранить автомобиль в сухом гараже с температурой выше +5 °C, — подытожил эксперт.