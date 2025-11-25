Смотрим на градусник: как длительность прогрева авто зависимости от t за бортом

Греть силовой агрегат машины после длительной стоянки, и особенно в морозы, или нет — вопрос актуальный для большинства автолюбителей по сей день. Одни выступают «за» эту процедуру, другие считают, что лучше сразу начинать движение. При этом профессионалы однозначно утверждают, что машина в прогреве «на холостых» нуждается всегда. Другое дело, что потраченное время на этот процесс целиком и полностью зависит от температуры за бортом. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

— Прогрев движка — простая, но важная процедура, — констатирует продакт-менеджер бренда Delta Дмитрий Николаевич. — Тем более — в зимний период. Основная задача — дать выйти силовому агрегату на рабочие температуры с минимальным износом. На холоде моторное масло густеет, а резкая нагрузка на непрогретый мотор — это сухое трение и прямой путь к ускоренному износу.

— Наиболее надежный способ убедиться в готовности двигателя к движению — ориентироваться на показания датчика температуры охлаждающей жидкости, — замечает независимый автоэксперт Ольга Козлова. -Большинство современных автомобилей оснащены индикатором температуры на приборной панели. Оптимальная t для начала движения колеблется в диапазоне от 50°C до 60°C.

Но как быстро это происходит при -2°C, при -10°C, поинтересовался у специалистов портал «АвтоВзгляд»?

— Оптимальная длительность работы двигателя «на холостых» при «минусе» в любом случае — три-пять минут, — считает технический специалист дистрибьютора автозапчастей компании Rossko Константин Ершов. — Затем надо начать плавное движение на низких оборотах до выхода силовой установки на рабочую температуру. Такой подход продлевает жизнь мотора, снижает расход топлива и защищает систему смазки...

Фото: freepik/freepik.com

— Получить универсальный совет о том, как именно долго следует прогревать двигатель, невозможно, -уверен технический эксперт по продукту бренда автозапчастей Marshall Алексей Абрамов. — Оптимальный вариант все равно зависит от типа двигателя — бензиновый или дизельный. Время прогрева у них разное. Также важен рабочий объем агрегата...

— И в любом случае длительность этой процедуры будет меняться в зависимости от температуры окружающей среды, — продолжает г-жа Козлова. — При t воздуха за бортом около +5°C, двигатель достаточно греть одну-две минуты. За это время масло быстро достигает рабочей вязкости. А вот от 0°C до -5°C наилучшая длительность процедуры — примерно три-пять минут. Этого достаточно, чтобы мотор достиг оптимального состояния, особенно при оснащении машины системой предпускового подогрева.

Задача усложняется, когда за бортом от -5°C до -15°C. В таких случаях рекомендую увеличить прогрев до пяти-восьми минут. А в мороз ниже -15°C процедура может вообще занять от 8 до 15 минут (особенно в случае наличия дизельного двигателя или турбонаддува), — подчеркивает наш собеседник.

Чуть корректирует эти параметры Николаевич. Во-первых, как он замечает, не стоит трогаться с места, пока не «ожил» указатель температуры. Когда это, наконец, происходит, смазка пребывает в достаточно нормальной консистенции, чтобы выполнять свои функции. Нужной кондиции успевает достичь и аккумулятор (что особенно полезно при регулярных коротких поездках и постоянном недозаряде).

Фото: freepik/freepik.com

На прогрев при температуре от -5°C до -15°C эксперт потратил бы четыре-шесть минут. То есть в случае спешки четырех минут, по его мнению, вполне достаточно при условии, что движение затем начинается на низких оборотах, предельно плавно.

— Однако и долгий прогрев мотора вреден, — замечает Ершов из Rossko. — Когда двигатель работает слишком долго «на холостых», топливо не сгорает полностью и частично оседает на цилиндрах, смывая масляную пленку. В итоге повышается износ поршневой группы, растет расход горючего. Кроме того, посреди жилой застройки запрещено стоять с работающей силовой установкой дольше пяти минут...

— С одной стороны, это так, — соглашается Николаевич. — Стоянка с работающим двигателем в жилой зоне формально ограничена пятью минутами прогрева. Однако главный приоритет — это все же безопасность. Что же делать, чтобы гарантированно избежать конфликта с соседями? Завести мотор, очистить стекла от льда и сам автомобиль от снега — к возвращению в салон двигатель как раз немного прогреется.

Фото портала «АвтоВзгляд»

Дальше — двигаться в щадящем режиме. То есть спокойно прогревать машину положенные пять минут, после чего очень медленно начинать движение на низких оборотах. В щадящем режиме авто продолжит прогреваться без резкой нагрузки. Ведь если температура окружающей среды ниже -15°C, все равно придется заложить хотя бы минут семь на прогрев. В экстремальных условиях, при морозе ниже -25°C, придется прогревать мотор 12-15 минут, а первые несколько километров желательно двигаться с скоростью не выше 50 км/ч...

— Газовать на полную действительно не стоит, — соглашается Абрамов. — Продолжать движение надо с небольшой скоростью, желательно — не более 2000 оборотов. Покинув двор на небольшой скорости и оказавшись на дороге общего пользования, следует стараться не давать много оборотов до тех пор, пока температура двигателя не достигнет рабочей (у разных моторов она бывает и 90°C, и 105°C).

Ориентироваться просто — стрелка или указатель температуры находятся в среднем положении по шкале. Также очень важно заботиться в мороз и о КП: там тоже есть масло, которое прогревается еще медленнее, чем смазка в двигателе. Поэтому первые 30 минут поездки лучше не совершать никаких движений на максимальных скоростях, — подчеркивает эксперт.