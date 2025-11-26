Лобовое стекло: стоит ли ставить триплекс из Китая

Исход с российского рынка множества автомобильных и около автомобильных брендов привел к засилью на прилавках китайской продукции: запчасти, расходники и прочее необходимое для нормальной эксплуатации машины у нас теперь с ярлычком «made in China». В некоторых, не слишком частых случаях — история рабочая, можно применять. Но иногда — просто кошмар. Например, в ситуации с лобовыми стеклами. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Из телевизора сказали, что дефицита де-факто уже нет, товары в наличии и в ассортименте. Обуздайте свои эмоции, товарищи автомобилисты, и отправляйтесь за покупками с пластиковой карточкой наперевес: полки ломятся, склады пухнут, дилеры и дистрибьюторы уже не знают, как в свои шоурумы изысканней пригласить.

Хотелось бы, конечно, новый автомобиль, чтобы с бантом на капоте и с пленочкой на экране, да не потянет текущий запрос карточка, не сдюжит расчетный счет. Будем латать имеющийся. Тем паче, что запчастей-то китайцы нам подвезли в изобилии, есть, что «на хлеб намазать», как говорится.

Поиск любой потребной запчасти, индекс который нужно забить на известном поисковике, выдает следующую картину: оригинал за пятизначную цену с доставкой в три месяца и десяток аналогов по вполне разумному «прайсу», которые можно забрать сегодня или получить с доставкой завтра. Жить можно, согласен. Однако есть и обратная сторона у медали.

Фото: Svetlana Vozmilova/globallookpress.com

Классическая методика по устранению проблемы в этом случае не работает. Дело в том, что качество у «поднебесного» аналога столь переменчиво, что воткнутый новый, скажем, датчик может и не привести к излечению «болячки» или хотя бы сужению ареала проблемы. Компонент, только что покинувший упаковку, запросто может быть нерабочим. Ну хорошо, скажете, то электроника и вообще сложносочиненное устройство, но вот те же стекла — можно ведь оценить на месте!

Теоретически — да, можно. На целостность, например. А вот остальные параметры — очень сложно. Есть пара примеров-подтверждений и оба, как ни странно, родом из КНР: было время, был я беден, как сказал современник, и по той неловкой причине заменил оригинальное, но сильно затертое и местами уже побитое стекло на новенький китайский аналог. Самый дешевый, естественно, к чему «переплачивать за бренды». Что может быть лучше, чем новое стекло, казалось бы? То-то и оно!

Радость была недолгой. Во-первых, триплекс неистово «козил», то есть преломлял картинку, заставляя мозг постоянно думать, что перед глазами «плывет». Так себе последствие, но за возможность сэкономить — стерпим. Да и терпеть пришлось недолго: похабная привычка тереть «на сухую», экономя жидкость омывателя, привела к тому, что триплекс затирается буквально за одну зиму.

Фото: Svetlana Vozmilova/globallookpress.com

Максимум — полгода. Оказалось, что китайские стекла — очень мягкие, а верхний слой настолько нежный, что и пробивается, и зацарапывается в короткие сроки. Поговаривают, что и с геометрией «китайцы» грешат. Мол, не встает, как положено, приходится заливать недостатки стекольным клеем. Но подобного, будем честны, не видел, лично свечку не держал.

На этом фоне совсем иными красками заиграла новость об успехах отечественной стекольной промышленности: вдвое увеличились поставки автомобильных стекол из России в Европу. Видимо, на фоне санкций особенно распробовали многоликие европейцы честную продукцию русских стекольщиков: стоящее сейчас на личном автомобиле стекло, пришедшее на смену быстро износившемуся китайскому, кстати, отечественное, из Нижегородской области.

И это тот редкий случай, когда отечественного производителя нужно хвалить: уже вторая зима вот-вот начнется, а претензий так и не возникло. А раз можно хвалить, значит — нужно хвалить. И говорить о том вслух.