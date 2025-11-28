Эксперты объяснили, почему 92-й бензин расходуется быстрее, чем 95-й

В редакцию портала «АвтоВзгляд» обратился читатель, поделившийся любопытным наблюдением: его новенький китайский кроссовер с турбомотором «съедает» полный бак 92-го бензина на 150 км быстрее, нежели 95-го. В чем же дело? В физике, конструктивных особенностях машины, качестве топлива? Эти и другие вопросы мы задали экспертам.

Как объясняет директор департамента по работе с партнерами СТО UREMONT Александр Петров, чем ниже октановое число, тем выше риск детонации, микро-взрывов в цилиндрах. Поэтому электроника, получая сигналы от датчиков, «откатывает» зажигание — сдвигает момент воспламенения топлива на более поздний, чтобы снизить нагрузку. В результате мотор незначительно теряет мощность, а водитель, сам того не замечая, чаще давит на газ, чтобы получить ту же динамику. Отсюда и лишние 1-1,5 литра расхода, что по пробегу дает те самые 100-150 км разницы на полном баке.

На атмосферных двигателях эффект выражен слабее. Там нет наддува, давление в цилиндрах ниже, поэтому и риск детонации меньше. И даже если электроника немного корректирует зажигание под 92-й бензин, потери по мощности и расходу не столь заметны. Тем не менее, если мотор изначально проектировался под 95-й, а расчет современных моторов именно на него, он все равно будет эффективнее именно на 95-м.

Фото: Roman Naumov/globallookpress.com

Качество топлива на АЗС тоже играет роль, просадки по октану в поставках случаются, в основном на обособленных, единичных заправках, чуть реже на станциях именитых «сетевиков», но обычно с 100-м бензином. Шансы столкнуться с этим у обычного водителя с усредненным автомобилем почти равны нулю, говорит наш собеседник.

Так какой же бензин тогда использовать? Тут технический эксперт по продукту бренда автозапчастей MARSHALL Алексей Абрамов предлагает обратиться к академическим знаниям. А именно — к формуле расчета необходимого октанового числа. Чтобы ей воспользоваться, необходимо знать степень сжатия и диаметр цилиндра. Эту информацию можно найти в технических данных автомобиля, руководстве пользователя или в интернете.

Выглядит формула так: ОЧ = 125.4 — 413 / e + 0.183*D, где ОЧ — октановое число, e — степень сжатия, D — диаметр цилиндра Соответственно, следует использовать ближайший к полученному числу доступный бензин. Если речь идет о высокофорсированных и турбированных двигателях, то тут по умолчанию надо заливать как минимум 98-й бензин, предупреждает эксперт.

— И самое главное, не устану повторять, читайте инструкцию к своему автомобилю и смотрите рекомендованный по умолчанию бензин, а не минимально допустимый. Берите в расчет, что многие производители вынуждены выполнять рекомендации конкретного локального законодательства. Нужно понимать, что двигатель, безусловно, будет работать, но лишь благодаря настройкам прошивки, манипуляцией углами опережения зажигания и количеством топлива в смеси, — подытожил Абрамов.