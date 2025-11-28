Эксперт объяснил, как можно понять, что ремень ГРМ пора менять

Мотор ровно гудит, машина послушна, ничто не предвещает беды. И вдруг — сухой, отрывистый щелчок под капотом. Громче выстрела. Это финальный аккорд жизни двигателя автомобиля. В следующее мгновение поршни встречаются с клапанами. Итог этой встречи — тишина под капотом и гигантский счет за капиталку движка. Это не апокалипсис, а «просто» обрыв ремня ГРМ. И его можно было предотвратить.

Каким образом, нашим коллегам из «Российской газеты» рассказал директор департамента механического ремонта компании «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий. Специалист перечислил все тревожные сигналы, предшествующие обрыву ремня, которые автовладелец игнорирует.

Первый и самый явный звоночек, предупреждающий о критическом уже износе элемента — нестабильная работа силового агрегата. Провалы в тяге, когда, например, машина будто задумывается перед обгоном, неровный холостой ход и мучительные попытки завестись с утра — все это свидетельства наличия проблемы.

Если заглянуть под капот, картина становится еще более пугающей. Трещины, особенно у самого основания зубьев, надрывы, расслоение резины — это предсмертные судороги ремня. А если вы заметили подтеки масла в этой зоне — считайте, что начался обратный отсчет. Масло разъедает материал, делая его хрупким, как стекло.

Есть и невидимый убийца — время. Вадим Стрельбицкий жестко акцентирует: все производители указывают четкие интервалы замены. Причем — не рекомендуют, а настаивают на их соблюдении. Если же заветный мануал утерян, а с интернетом вы не дружите, то после пробега в 60-90 тысяч км ремень нужно менять профилактически, даже если он выглядит как новый. Особенная бдительность требуется при покупке авто с пробегом, где реальный возраст ремня — тайна за семью печатями.

Финальный вердикт эксперта звучит как приговор: ремень ГРМ умирает внезапно. Часто — без всяких симптомов. Поэтому любой из описанных выше тревожных звоночков — не повод для размышлений, а прямой сигнал к немедленной поездке в сервис. Стоимость замены ремня — сущие копейки по сравнению с счетом от СТО, который вы получите после того самого рокового щелчка.