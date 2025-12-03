Эксперт рассказал, как понять, что электроусилитель руля требует ремонта

ЭУР — штука тонкая, поскольку функционирует исключительно с помощью электроники, то есть «вооружен» электромотором, датчиками, блоком управления. И по сравнению с гидроусилителем, работает тише, точнее, экономичнее. Но при этом куда более капризен в эксплуатации и требует более пристального внимания владельца машины, чем ГУР. Так на какие нюансы в поведении этого узла надо обращать внимание, чтобы как минимум не попасть на деньги, а как максимум — не оказаться в кювете?
— Признаки неисправности электроусилителя руля могу быть как механическими, так и электрическими, — объясняет директор по послепродажному обслуживанию компании «АВТОДОМ Алтуфьево» Роман Тимашов. — К первым относятся посторонние звуки из рулевой колонки при вращении руля, скрипы при рулежке, щелчки и затрудненное вращение. А к электрическим — загоревшиеся на панели лампочки ESP или руля. Если что-то из этого заметили — в сервис, и срочно, поскольку вероятность заклинивания руля в этих случаях крайне высока...
При этом, уточняет эксперт, наиболее частые поломки ЭУР связаны, как правило, с последствиями ДТП. По его словам, после удара может треснуть корпус или погнуться вал рулевой рейки, которые выводят из строя электроусилитель. А еще нередко ЭУР «умирает» после попадания в подкапотное пространство излишней влаги (вспомним те же столичные потопы этого года). К сожалению, у многих автомобилей электроусилитель расположен в уязвимом месте, где легко скапливаются влага, соль и грязь с дороги. А поскольку система не герметична на 100%, даже легкая сырость может стать началом конца.
И отдельное внимание работе электроусилителя стоит уделить в зимнее время. Машина замерзла, вы в спешке садитесь, крутите руль — а он вращается с трудом, как будто назло. В этом может быть виноват конденсат, или замерзшие контакты. А может системы автомобиля еще просто «не проснулись».
То есть не стоит «драйверить», пока узлы и агрегаты ТС не прогреются. И да, именно в холода чаще всего фиксируются случаи отказа ЭУР: загорается тот или иной индикатор неисправности, или пропадает обратная связь, а потом — вообще перестает работать.
Ну и, понятное дело, в особой зоне риска сильно подержанные транспортные средства. После семи-восьми лет эксплуатации электроусилитель руля становится особенно капризным — возраст берет свое. И если ничего не делать, начинается русская рулетка. Но продлить жизнь ЭУР вполне возможно. Главное, уверен Роман Тимашов, не мучить машину:
— Следите за аккумулятором, избегайте агрессивной езды и не крутите руль до упора. Избегайте мойки двигателя под давлением, особенно зимой. Проверяйте подвеску, ведь люфты разрушают рулевой механизм и напрямую вредят ЭУР: из-за износа подвески рулевая рейка быстро теряет ресурс, — дает свои рекомендации собеседник портала «АвтоВзгляд».
При этом, заметим, стоимость ремонта напрямую зависит от степени запущенности проблемы. Разброс цен тут огромный. Диагностика может обойтись в символическую сумму, а вот восстановление или замена — влететь в копеечку. Все зависит от модели, степени износа и «аппетитов» конкретного сервиса. Особенно если речь идет о премиальных машинах, где ЭУР — составная часть сложной электроники, а не просто моторчик с парой датчиков.