Эксперт рассказал, как понять, что электроусилитель руля требует ремонта

Страшный сон любого водителя: заклинившая на полном ходу «баранка». Увы, но эта беда поджидает практически любого автовладельца, пропустившего первые симптомы неисправности системы рулевого управления. И особенно в автомобилях, оснащенных электроусилителя руля (ЭУР). Эксперты объясняют читателям портала «АвтоВзгляд», как не прозевать момент, когда посторонние шумы, доносящиеся из рулевой колонки, или вроде безобидная вибрация «штурвала», частенько списываемая на плохую балансировку колес, переходят в реальную угрозу здоровью и жизни.

ЭУР — штука тонкая, поскольку функционирует исключительно с помощью электроники, то есть «вооружен» электромотором, датчиками, блоком управления. И по сравнению с гидроусилителем, работает тише, точнее, экономичнее. Но при этом куда более капризен в эксплуатации и требует более пристального внимания владельца машины, чем ГУР. Так на какие нюансы в поведении этого узла надо обращать внимание, чтобы как минимум не попасть на деньги, а как максимум — не оказаться в кювете?

— Признаки неисправности электроусилителя руля могу быть как механическими, так и электрическими, — объясняет директор по послепродажному обслуживанию компании «АВТОДОМ Алтуфьево» Роман Тимашов. — К первым относятся посторонние звуки из рулевой колонки при вращении руля, скрипы при рулежке, щелчки и затрудненное вращение. А к электрическим — загоревшиеся на панели лампочки ESP или руля. Если что-то из этого заметили — в сервис, и срочно, поскольку вероятность заклинивания руля в этих случаях крайне высока...

При этом, уточняет эксперт, наиболее частые поломки ЭУР связаны, как правило, с последствиями ДТП. По его словам, после удара может треснуть корпус или погнуться вал рулевой рейки, которые выводят из строя электроусилитель. А еще нередко ЭУР «умирает» после попадания в подкапотное пространство излишней влаги (вспомним те же столичные потопы этого года). К сожалению, у многих автомобилей электроусилитель расположен в уязвимом месте, где легко скапливаются влага, соль и грязь с дороги. А поскольку система не герметична на 100%, даже легкая сырость может стать началом конца.

Фото Shatokhina Natalia/globallookpress.com

И отдельное внимание работе электроусилителя стоит уделить в зимнее время. Машина замерзла, вы в спешке садитесь, крутите руль — а он вращается с трудом, как будто назло. В этом может быть виноват конденсат, или замерзшие контакты. А может системы автомобиля еще просто «не проснулись».

То есть не стоит «драйверить», пока узлы и агрегаты ТС не прогреются. И да, именно в холода чаще всего фиксируются случаи отказа ЭУР: загорается тот или иной индикатор неисправности, или пропадает обратная связь, а потом — вообще перестает работать.

Ну и, понятное дело, в особой зоне риска сильно подержанные транспортные средства. После семи-восьми лет эксплуатации электроусилитель руля становится особенно капризным — возраст берет свое. И если ничего не делать, начинается русская рулетка. Но продлить жизнь ЭУР вполне возможно. Главное, уверен Роман Тимашов, не мучить машину:

— Следите за аккумулятором, избегайте агрессивной езды и не крутите руль до упора. Избегайте мойки двигателя под давлением, особенно зимой. Проверяйте подвеску, ведь люфты разрушают рулевой механизм и напрямую вредят ЭУР: из-за износа подвески рулевая рейка быстро теряет ресурс, — дает свои рекомендации собеседник портала «АвтоВзгляд».

При этом, заметим, стоимость ремонта напрямую зависит от степени запущенности проблемы. Разброс цен тут огромный. Диагностика может обойтись в символическую сумму, а вот восстановление или замена — влететь в копеечку. Все зависит от модели, степени износа и «аппетитов» конкретного сервиса. Особенно если речь идет о премиальных машинах, где ЭУР — составная часть сложной электроники, а не просто моторчик с парой датчиков.