Вялые и недостаточные: меняем тормоза на китайских машинах

Изобилие «поднебесных» автомобилей на российском рынке привело к тому, что за неимением лучшего все больше и больше автомобилистов на «китайца» соглашаются, однако сразу же начинают его дорабатывать. Музыка и шумоизоляция, взлом мультимедиа и добротная резина — это хорошо и нужно, но совсем не обязательно. Но есть направление, которое действительно нуждается в усилении и улучшении почти на каждом «чайнакаре». Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Не так уж плох китайский автомобиль, как его малюют, да и на безрыбье, как говорится, и «Жигули» — машина. Но до лучших представителей четырехколесного мира что авто made in China, что «нашемаркам» еще, конечно, очень и очень далеко. Дизайн — дизайном, а вот реализовать транспортное средство на европейском или японском уровне автоконвейеру КНР пока не удалось. Следовательно, приходится «допиливать» самостоятельно.

Претензии к «китайцам» в целом универсальны: посредственно слушаются руля, демонстрируют дисбаланс тандема мотора и коробки, шумят, что соседи на новый год, и очень плохо тормозят. А тормоза, знаете ли, были, есть и будут самым важным узлом любого автомобиля: отсутствие или недостаток этого механизма мгновенно приводят к очень серьезным (часто — с риском для жизни) последствиям. А ездим мы все быстро — это в генах, никакой камерой ГИБДД не вытравить. Поэтому огромное количество обладателей китайских авто задумываются об изменениях.

Тем более, что без страха на тормоза машины из Китая действительно не взглянешь: крошечные диски и столь же компактные механизмы с микроскопическими колодками, которые мгновенно перегреваются, становятся ватными и пустыми. Один «прохват» по трассе с последующим резким снижением скорости — и доставай «памперсы».

Фото: freepik.com

Еще одним веским подтверждением проблемы стала мгновенная реакция рынка: различные мастерские тут же предложили обладателем свеженьких «китайцев» раз и навсегда решить тормозную проблему крупноузловой заменой. Предлагаются как адаптированные японско-корейские варианты, так и кастомизированные. Благо, колесные диски огромны: влезет и диск, и суппорт хоть от BMW M5.

Камень преткновения — цена вопроса: полный «ребилд» обойдется в 100 000 рублей: ровно столько будет стоить установочный комплект Brembo на самые популярные среднеразмерные китайские кроссоверы. Не стоит забывать и про работу: например, заставить Chery Tiggo 8 Pro Max всегда и везде останавливаться резко стоит 126 000 рублей. Для кроссоверов крупнее и минивэнов подобная процедура обойдется уже в 180 000 рублей. Самый дорогой из найденных вариантов — 196 000 рублей, но установщик обещает, что подобный «сет» остановит даже Chevrolet Tahoe. Любишь кататься — люби и останавливаться, конечно. Но за дорого. Очень за дорого.