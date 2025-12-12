Магия Mitsubishi: чудо-промывка, которую изобрели японцы

Японский автопром в свое время явил миру не только культовые модели, но и весьма впечатляющие околоавтомобильные продукты. В частности, знаменитую промывку Mitsubishi, которая до сих пор в своем сегменте остается в лидерах и на вершине всевозможных рейтингов. Как японцам удалось создать столь успешный состав и что подтолкнуло автомобильный бренд к изобретательству в области автохимии, рассказывает портал «АвтоВзгляд».

Начало двухтысячных — время японских автомобилей в России. Да, в девяностых их тоже было немало, особенно на Дальнем Востоке, однако именно в «нулевых» Nissan и Suzuki, Subaru и Honda, «божественной» Toyota и, конечно, Mitsubishi были на пике популярности в нашей стране.

Один Lancer 9 чего стоит: всего было продано около полумиллиона «Лансеров», из которых 4/5 — «девятки»! А ведь за ним стоял еще Galant (кто о седьмом «Галанте» не мечтал?), первый Outlander, Grandis и, естественно, Pajero. Впрочем, есть и темные стороны у этой картины: что такое GDI и с чем сталкивались обладатели этого мотора, опередившего время, многие в России знают не понаслышке.

Дело в том, что в погоне за экономией топлива японцы мрачно перемудрили с технологиями, сделав не только излишне сложный, но и очень зависимый от качества горючего движок. А в России тех лет бензин был не чета сегодняшнему: чрезвычайно богат серой, которая с радостью выпадала осадком повсеместно, забивая тонкие каналы рубашки ДВС.

Фото: Masahiro Tsurugi/globallookpress.com

В итоге обладатели свеженьких японских иномарок вынуждены были с излишне высокой периодичностью приезжать в дилерский центр, где мотор вскрывали, а его «потроха» прочищали, не поверите, дробленой ореховой скорлупой под давлением. Операция, как можно догадаться, сложная и дорогая.

Не трудно предположить, что подобные проблемы с закоксовыванием движка были не только в России, но и на других, важных для «Митсу» рынках. Заметив проблему и оценив последствия, тогда еще богатый бренд обратился к химикам за «снадобьем». И микстуру от загрязнения внутренностей мотора, получил.

Так родилась легендарная раскоксовка Mitsubishi SHUMMA MZ100139EX. У нее непростая методика применения: не капнул в бак и забыл, но эффект — сносшибательный, на зависть всем конкурентам.

В тот неловкий миг, когда угар масла становится уже слишком заметным, а работа силового агрегата — неровной на звук, нужно выделить выходные и провести полную раскоксовку «Шуммой». Для этого нужно заранее озаботиться не только самим составом, но и канистрой масла, фильтром, а так же новыми свечами. Дальше — сама процедура.

Фото портала «АвтоВзгляд»

Работы следует проводить на прогретом моторе и на открытом пространстве — вонь будет стоять несусветная. Удобно расположившись близ гаража, скидываем ДМРВ и короб воздушного фильтра, а так же катушки. Выкручиваем свечи, скидываем клемму с аккумулятора и выставляем все поршни в ряд: палочки для суши, вставленные в свечные колодцы, помогут.

Затем извлекаем «столовые приборы», заливаем SHUMMA в каждый цилиндр и закручиваем старые свечи на место. После — получасовой «перекур»: надо дать составу поработать. Любопытно, что от пролонгации времени нахождения «жижи» в цилиндрах эффект не усилится, о чем ответственно сообщает сам производитель.

Однако для верности можно слегка (подчеркиваем это непонятное отечественному автомобилисту слово) покачать коленвал в разные стороны. Теперь доливаем остатки в цилиндры и засекаем еще пять минут, по завершению которых шприцем откачиваем остатки «Шуммы» из цилиндров. Что утекло в масло — то утекло в масло. Остаток будет невелик.

Фото: Shatokhina Natali/agloballookpress.com

Далее специалисты рекомендует закрыть пустые гнезда свечей ветошью, накинуть клемму и немного покрутить мотор стартером, не более 5-7 секунд, после чего собрать подкапотное пространство в первозданное состояние и завести мотор. Дым будет страшный, ароматы — еще хуже, но необходимо дать ДВС хотя бы 5-7 минут поработать, после чего масло и фильтр меняются.

Эффект (проверено на собственном опыте) — впечатляющий! Во-первых, после того, как двигатель окончательно «прогазуется» (нельзя более точный эпитет использовать в СМИ), машина будто обретет былые компетенции: становится веселее, азартнее и бодрее.

Во-вторых, резко сокращается расход масла: в некоторых случаях и вовсе перейдет на погрешность. И все это — своими руками и совсем за небольшие по нынешним временам деньги: помимо стандартного набора для ТО, нужно будет докупить лишь Mitsubishi SHUMMA, стоимость которого, в зависимости от жадности продавца, редко пересекает отметку в 1800 рублей.