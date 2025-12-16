Россияне массово жалуются, что китайские авто отказываются заводиться в морозы

Особенно остро проблема проявилась в Сибири, где столбики термометров опускаются ниже -30°C. Как выяснилось, трубы выхлопной системы практически полностью промерзают, блокируя выход газов и делая запуск двигателя невозможным или опасным.

Эксперты объяснили, что нужно делать, чтобы избежать проблем

Как сообщает телеграм-канал «SHOT-Проверка», эксперты связывают эту ситуацию с частым использованием функции автозапуска, когда автомобиль долго стоит на месте, периодически прогреваясь на холостых. Такой режим работы мотора приводит к активному образованию конденсата внутри глушителя, а недостаточные обороты не позволяют вытолкнуть всю скопившуюся влагу наружу.

При каждом последующем кратковременном запуске жидкость продолжает накапливаться, в результате чего труба перемерзает. Наиболее серьезным последствием может стать разрыв выхлопного отверстия в момент активации двигателя — в случае, если ледяная пробка полностью заблокировала путь для газов.

Самый надежный способ избежать неприятностей заключается в хранении машины в отапливаемом боксе. Если же авто остается на улице, то необходимо ежедневно проводить полноценный прогрев двигателя до рабочей температуры, совершая при этом короткую поездку. Признаком успешного удаления влаги служит мокрое пятно под выхлопной трубой.

Стоит подчеркнуть, что такая проблема возникает у машин разных марок, однако этой зимой рекордное количество жалоб от автовладельцев из холодных регионов поступает именно на «китайцев».

