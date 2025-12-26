Специалист рассказал, почему моторное масло в двигателе авто должно менять цвет

Моторное масло — «кровь» двигателя автомобиля. Его состояние напрямую определяет «здоровье» и работоспособность силового агрегата. Контроль за качеством лубриканта обязателен, но не должен превращаться в манию и заставлять автовладельца паниковать, коли смазка меняет цвет задолго до плановой замены. Так, скажем, если масло начало темнеть в пределах установленного межсервисного интервала — это нормальный рабочий процесс. Спешно его менять не требуется, и вот — почему...

Как подчеркнул директор по исследованиям и разработкам компании «Рольф Лубрикантс Восток» Артем Чальцев в беседе с нашими коллегами из «Российской газеты», отсутствие изменения цвета масла в процессе эксплуатации должно вызывать больше опасений, чем его естественное потемнение.

Дело в том, что при корректной работе силового агрегата в результате сгорания топлива неизбежно образуются отложения, благодаря которым масло просто обязано менять оттенок. Если этого не происходит, вероятен дефицит диспергирующих присадок. В такой ситуации загрязнения не удерживаются в объеме масла, а осаждаются на внутренних поверхностях двигателя, формируя вредные наслоения.

Потемнение масла обусловлено двумя ключевыми факторами. Первый — окисление самого масляного состава. Это характерно для низкокачественных продуктов с несбалансированным пакетом присадок, недостатком антиокислителей или неудовлетворительной базовой основой. В этом случае масло постепенно меняет цвет до темных тонов, сохраняя при этом прозрачность.

Второй и основной фактор — прямая работа смазки по очистке двигателя. Мощный пакет диспергирующих присадок захватывает и удерживает во взвешенном состоянии нерастворимые частицы: сажу, нагар, продукты окисления. Масло становится темным и теряет прозрачность. При этом, настаивает эксперт, быстрое потемнение после замены часто свидетельствует об эффективной очистке движка, особенно не очень молодого, от ранее накопившихся отложений.

Отдельно г-н Чальцев отметил, что аномально быстрое почернение лубриканта может указывать на проблемы в самом моторе. В частности, сбои в работе топливной системы, приводящие к неполному сгоранию топлива, провоцируют повышенное образование сажи, которая активно загрязняет смазку.

Для объективной оценки причин изменения цвета масла эксперт настаивает на необходимости лабораторного химического анализа. Только исследование таких параметров, как кислотное число, концентрация сажи, содержание металлов износа, а также степень окисления и остаточное количество присадок, дает точную картину состояния как смазочного материала, так и двигателя в целом.