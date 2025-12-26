Горящие слезы LADA: очередная опасность моторного отсека Vesta

Еще пять лет назад казалось, что проблемы «Жигулей» конца прошлого века остались в далеком прошлом: LADA Vesta в корне поменяла представление об отечественном автомобиле. На тот момент она была современной, комфортной и достаточно надежной, смело разменивая и вторую, и даже третью сотню тысяч на одометре. Однако история вновь продемонстрировала свою цикличность, а обладатели новеньких, совсем еще свежих отечественных автомобилей столкнулись с проблемами в подкапотном пространстве. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Комфорт, оснащение, скоростью и прочие «велюры» были важным, но не ключевым отличием иномарок от отечественных машин в 90-х. Да, скрыть чудовищный технологических отрыв «немцев» и «японцев» от поделок родных конвейеров не представлялось возможным, но было у «привезенок», зачастую уже совсем не новых, с большими пробегами и впечатляющим износом, одно свойство, которое сразу отправляло их в космос общественного мнения: поменял сломанную деталь на исправную и забыл.

В случае с нашими «Жигулями"/"Москвичами» такой подход не работал. Во-первых, свежеприобретенная запчасть могла быть сразу неисправной. А во-вторых, зачастую позволяла отъехать от магазина не слишком далеко, чтобы проще было бежать обратно. Так что сцена с торчащим у капота автовладельцем, держащим в руках вязанку тех же датчиков Холла, которые поочередно занимали свое почетное место и проверялись, а после сдавались обратно или откладывались «в зип», удивления ни у кого не вызывала.

Казалось, что в середине десятых АВТОВАЗ окончательно из технологического и, что еще важнее, качественного тупика вышел и начала производить автомобили, позволяющие отъехать от дома без набора инструментов и запчастей в багажнике. До полумиллиона километров никто, конечно, без ремонтов не доезжал, но 100-200 тысяч на новенькой отечественной машине можно было проехать без каких-либо сложностей.

Некоторым счастливчикам удавалось и больше. Впрочем, судя по пабликам и клубам автолюбителей, эти деньки прошли, а качественные характеристики новых российский транспортных средств вернулись в суровые времена «лихих девяностых». Ничего кроме слез публикации несчастных обладателей новых «Вест» и «Грант» не вызывают.

Фото: Belkin Alexey/globallookpress.com

Очередной пример — опасное, если по гамбургскому счету, стечение обстоятельств. Сразу несколько авторов описали в соцсетях в прямом смысле взрывоопасную ситуацию: чуть подморозило, был по факту один холодный день, а топливная магистраль новых Vesta уже дала сбой.

Из быстросъемного соединения топливных трубок начал лить бензин. Вообще-то, давление в топливной системе «Весты» составляет более трех бар: 3,8 — для 1,6-литрового мотора, 3,5 — для 1,8-литрового. И собирать контур на хлипком пластике — сомнительная затея, которая сразу же и дала слабину: горючее потекло прямиком на ремень, разлетаясь по всему подкапотному пространству.

Причина — тандем резинового шланга и пластикового соединения: первый в мороз дубеет, а второй — начинает пропускать. Проблема известна со времен «Калины», а дилеры готовы заменить неисправную деталь. Только вот делу это не поможет: протечка появляется вновь.

Единственный выход — замена «быстросъема» на обычный дедовский штуцер ценой в «шапку сухарей» на любом авторынке. Такой подход «болячку» вылечивает мгновенно, за считанные копейки и навсегда. Обладатели автомобиля, конечно, так и поступают, но почему бы сразу не реализовать простое и доступное решение на заводе?