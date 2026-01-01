Ротация по осям: простая перестановка колес местами продлит ресурс шин

С каждым новым сезоном покупка шин становится все болезненнее для отечественного автовладельца. Цены на «резину» существенно подскочили, и это на так называемые «ноунеймы» А привычные бренды и вовсе стоят запредельных денег. И если кто-то успел обзавестись хорошими покрышками, то не грех продлить их ресурс. За один и тот же пробег комплект колес на одном автомобиле может быть изношен совершенно по-разному. Портал «АвтоВзгляд» разобрался, как простая перестановка колес местами можно отыграть пару сезонов.

Традиционно передние шины изнашиваются сильнее задних за один и тот же интервал пробега. Резина работает под нагрузкой в поворотах. Особенно пагубна привычка крутить руль на месте. Все вместе это и дает лишнее паразитное трение и износ. А на заднеприводных авто к тому же страдает и задняя ось. Особенно у любителей «шлифануть». Вся тяга идет назад, каждое резкое нажатие на педаль провоцирует пробуксовку, отсюда и износ.

С осями понятно. Но еще играет роль сторона расположения колес. У нас правостороннее движение. И правых поворотов принципе больше, чем левых. Из-за это заднее правое колесо получает дополнительную нагрузку. Ведь передняя ось всегда идет по большему диаметру, а задняя при поворотах практически проворачивается на месте. Автомобиль с разным износом колес хуже держит дорогу, становится менее предсказуемым в поворотах и при торможении.

Как говорит Иван Цирлаев, управляющий сетью шиномонтажных мастерских, ротация колес позволяет получить дополнительный ресурс. На отрезке одного сезона — это очень хорошо заметно:

— Все четыре колеса получают разную нагрузку во время езды. Одно трется практически на месте, а другое может ездить по большому радиусу. По итогам одного сезона эксплуатации покрышек это отчетливо видно...

Фото: Maksim Konstantinov/globallookpress.com

По мнению работников шиномонтажа, есть довольно простой способ оптимизировать износ. Это регулярная ротация колес. Смысл в том, чтобы периодически менять местами шины, давая «отдохнуть» более нагруженным и нагружать те, что стираются меньше. В результате износ комплекта шин происходит более равномерно. Но делать это надо при каждом шиномонтаже.

Такая процедура способна продлить срок службы шин в среднем на 20-30 процентов. Если выражать в сезонах — порядка 2 сезонов спокойной езды. Кроме того, машина понятнее управляется и более предсказуема на дороге.

Схема перестановки зависит от типа привода и направленности протектора. В случае шин с направленным рисунком, колеса нельзя менять местами по сторонам, потому что нарушится направление вращения. Поэтому ротация здесь самая щадящая: передние колеса просто переставляются назад, а задние — вперед, строго на свои же стороны.

При ненаправленном рисунке резины на заднем или полном приводе возможностей больше. Задние колеса отправляются вперед без смены сторон. А передние, менее нагруженные, уходят назад крест-накрест: левое переднее становится на правую заднюю сторону, а правое — на левую. Так износ выравнивается быстрее.

Фото: Svetlana Vozmilova/globallookpress.com

Ненаправленные шины на переднем приводе работают по обратной схеме. Задние колеса переставляются вперед крест-накрест: левое — назад, а правое — вперед и наоборот. Передние шины, уходят назад, но остаются на своих сторонах.

И, наконец, полноприводные авто. Для них чаще всего используют перекрестную схему между осями: передние колеса меняются местами с задними крест-накрест. Что позволяет максимально равномерно распределить износ между всеми четырьмя колесами, что особенно важно для трансмиссии полного привода.

В целом принцип ротации сводится к простой логике: если рисунок протектора позволяет, можно сделать перекрестную перестановку. Если нет, то колеса меняются просто по осям.

На первый взгляд кажется немного муторно, но если примерить эту схему именно в своем автомобиле, то разобраться довольно просто. И, повторим, можно получить еще два сезона на одном комплекте резины.