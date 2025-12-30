Эксперт Ожогин объяснил, почему зимой содержание авто обходится намного дороже

Холод испытывает на прочность все основные узлы автомобиля: силовой агрегат, аккумулятор, покрышки, подвеску. Поэтому в морозное время года очень важно «помогать» машине, а вместе с ней и себе — ведь зимой даже при бережном использовании транспортного средства расходы на его содержание ощутимо возрастают.

Как в беседе с «Российской газетой» сказал автоэксперт Tamashi Константин Ожогин, особенно остро зимой стоит вопрос с горючим. В морозы мотор долго прогревается, часто функционирует на обогащенной смеси, а короткие городские поездки не дают ему выйти на экономичный режим. Ко всему этому добавляются пробки, постоянная работа отопителя. В итоге потребление горючего увеличивается на 10-15% относительно теплого времени года, что за несколько месяцев складывается в серьезную сумму.

Важный негативный фактор — активное воздействие городской среды. Реагенты, которые применяют для борьбы с гололедом, вредят и кузову, и ходовой. Химические смеси разъедают защитные слои, приводят к появлению ржавчины и уменьшают ресурс креплений, тормозных компонентов и деталей подвески. Для минимизации вреда необходимо чаще посещать мойку, тщательно очищать нижнюю часть кузова и колесные арки, а иногда и наносить специальные защитные составы. А все это — тоже дополнительные расходы.

Зимой, по словам эксперта, увеличивается, помимо прочего, стоимость техобслуживания и ремонтных работ. Это происходит в том числе и потому, что в холодное время года на СТО возрастает нагрузка. В результате поломка, которую летом устранили бы с минимальными затратами, в морозы оборачивается более солидным счетом за работы.

К тому же зима имеет свойство «откладывать» некоторые проблемы на будущее. Незначительные неполадки, возникшие в морозы, нередко проявляются с наступлением тепла: посторонние шумы, ослабление креплений, износ тормозных колодок и амортизаторов, начавшаяся ржавчина. И тогда финансовые последствия настигают автовладельца уже в межсезонье, когда кажется, что самое сложное осталось позади.

— Сделать эксплуатацию автомобиля зимой дешевой невозможно, но снизить удар по бюджету реально. Заблаговременная подготовка к холодам, контроль состояния аккумулятора и давления в шинах, регулярная мойка от реагентов и внимательное отношение к первым симптомам неисправностей позволяют избежать самых дорогих последствий. В зимние месяцы автомобиль действительно становится на вес золота — и чем внимательнее к нему относиться, тем меньше золота он потребует, — подытожил эксперт.